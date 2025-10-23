Formar profesionales con capacidades para dar respuesta a los desafíos del contexto actual de la sociedad y las organizaciones con excelencia, innovación y visión global, es la premisa de la Universidad de Medellín. La institución es la mejor opción para los estudiantes que desean continuar con su educación superior por su excelencia académica, su gestión integral y su compromiso con la formación de ciudadanos responsables y globales.

Lo anterior se refleja en la Acreditación Institucional en Alta Calidad que recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional, así como la Acreditación en Alta Calidad que tienen 14 de sus 26 programas de pregrado. De acuerdo con Néstor Raúl Posada, rector de la Universidad de Medellín, en la institución se concibe la educación como una experiencia transformadora que va más allá del aprendizaje técnico o disciplinar.

“Nuestra misión es formar personas íntegras, críticas y comprometidas con el desarrollo de sí mismas y de la sociedad. Creemos que la calidad educativa no se mide solo por los resultados académicos, sino por la capacidad de nuestros estudiantes para pensar con libertad, actuar con ética y construir proyectos de vida con sentido”, dijo.

La institución impulsa la formación integral de sus estudiantes con un sólido sistema de estímulos deportivos, culturales

y académicos que reconoce el talento, la dedicación y el compromiso con la representación institucional. Además, facilita el desarrollo de una visión global intercultural gracias a 136 convenios internacionales y 45 nacionales, que facilitan la

cooperación académica, científica y tecnológica con universidades y organismos en todo el mundo. Por estas y muchas razones más, la mejor opción en educación superior es la Universidad de Medellín.

Oferta académica

26 programas de pregrado.

35 programas de especialización.

20 programas de maestría

5 programas de doctorado.

