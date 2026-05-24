La velocidad, el camino y la cultura urbana no solo se miden en kilómetros por hora; también se sienten. En esta edición de la Feria de las 2 Ruedas, la conversación alrededor del motociclismo abre espacio a una propuesta que busca conectar con las fibras más profundas de los asistentes a través del concepto creativo Mystical, de Inducascos, que fusiona el arte, la cultura y la tecnología para explorar la identidad del motociclista actual. La apuesta central de esta narrativa se vive en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor. Más allá de la habitual exhibición comercial, el entorno se transforma con la intervención de experiencias, entre ellas, una puesta en escena del Ballet Folklórico de Antioquia, que permiten conectar con los sentidos y la pasión, en un viaje a través de la evolución de los seres humanos hacia lo que hemos logrado como sociedad, utilizando la danza tradicional y contemporánea, que se convierte en el lenguaje para ilustrar la mística que rodea a quienes viven sobre dos ruedas. “Nosotros democratizamos el arte llevando lo más especializado a todos los públicos”, explica Sara Avendaño Serna, Gerente de Marketing y Ventas de la compañía, señalando que la propuesta se diseñó con el fin de incluir no solo a los apasionados de las motos, sino también a las familias, creadores de contenido y visitantes que buscan conectar con la cultura local desde otra perspectiva.

Un viaje desde las raíces hasta el bienestar

El recorrido invita a los asistentes a transitar por diferentes atmósferas. En el escenario principal, el diseño del suelo y la iluminación proponen una transición visual que simula la entrada a un entorno distinto. Sin embargo, el contraste más marcado se encuentra en el corredor aledaño al pabellón amarillo de Plaza Mayor, donde se adecuó un espacio de descanso e interacción inspirado en los Jardines Colgantes de Babilonia.

Foto: Cortesía.

Este rincón busca ser una pausa reflexiva dentro del movimiento propio de la feria. “Queríamos mostrar que, incluso en medio del caos, nuestro corazón sigue siendo Colombia, la creatividad y la abundancia”, explicaron los voceros de la organización. La atmósfera se complementa con una propuesta de bienestar desarrollada junto al restaurante Elemental, cuya cocina se enfoca en ingredientes de huertas locales y procesos orientados a la reconexión con el entorno natural. La interactividad también juega un papel lúdico en el stand con dinámicas como Stop The Time, un juego análogo que desafía a las personas a intentar detener un cronómetro en el segundo exacto, sumando otras acciones y DJs en vivo durante las jornadas.

Innovación técnica y soluciones de protección

Una vez superada la inmersión cultural y sensorial, el concepto explora las soluciones tangibles de diseño y seguridad vial que sustentan la campaña. El portafolio de productos se presenta bajo una estética de tienda departamental, donde los elementos de protección se exponen de forma individual para detallar sus componentes técnicos. Dentro de las novedades de producto presentadas para esta temporada, destacan desarrollos enfocados en la accesibilidad tecnológica y nuevos materiales: - SHAFT y SHAFT PRO: Presentan el modelo Carbonite, un casco desarrollado en fibra de carbono que busca acercar este componente de alta resistencia a un público más amplio mediante un precio competitivo. Asimismo, introducen la colección limitada con los gráficos Connection y Within, los primeros gráficos de edición especial diseñados por la marca exclusivamente para la F2R. - TOMCAT: Introduce al mercado local el Touch Case, el primer maletero que incorpora un sistema de seguridad con apertura y cierre mediante reconocimiento de huella dactilar. - ICH: La marca de más alta rotación en el país actualiza su catálogo permanente con los nuevos modelos abatibles, abiertos e integrales ICH-451, ICH-3130, ICH-505 y ICH-101 SP. - X-ONE: Exhibe una renovación de identidad visual y un portafolio de productos diseñado para conectar con los códigos estéticos de la Generación Z. Para facilitar la interacción comercial, el espacio dispone de la zona “El tesoro escondido”, donde los usuarios pueden escanear códigos QR para consultar fichas técnicas, precios y gestionar la adquisición física o el envío a domicilio. Además de la tienda especializada Skylabs, dedicada a artículos de estilo de vida como camisetas, gorras y portacascos.

Foto: Cortesía.

El respaldo detrás de la experiencia