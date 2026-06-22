La evolución de la inversión inmobiliaria llegada a Envigado. Coninsa presenta Itera, el primer multifamily de inversión abierta

La vivienda en renta se consolida como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del mercado inmobiliario colombiano. En un contexto donde cerca del 40% de los hogares habitan en arriendo y donde la demanda continúa creciendo por encima de la oferta disponible, Coninsa anuncia el desarrollo de Itera, un proyecto residencial y comercial ubicado en el sector de La Frontera, Envigado, concebido bajo un modelo Multifamily —activo inmobiliario de vivienda para la renta, enfocado en rentas de media y larga estadía— de inversión abierta dirigido a inversionistas individuales. La iniciativa introduce al mercado una nueva forma de participar en el negocio inmobiliario: un activo administrado profesionalmente, diseñado para generar ingresos recurrentes, optimizar la ocupación y facilitar la gestión patrimonial de largo plazo. “Coninsa apuesta por el modelo Multifamily como una evolución natural de la vivienda tradicional. Estamos respondiendo a una demanda creciente de vivienda en renta mediante un esquema que combina maximización de la renta, administración profesional y generación de valor para los inversionistas”, afirma Juan Camilo Hoyos, Gerente de Activos de largo plazo de Coninsa.

Una ubicación pensada para la demanda

Itera se desarrollará en La Frontera, uno de los corredores urbanos más consolidados y valorados del área metropolitana, gracias a su conectividad entre Envigado y El Poblado, su cercanía a centros empresariales, comercio, servicios de salud, instituciones educativas y vías estratégicas de acceso. “Elegimos Envigado bajo el concepto global de la ciudad de los cinco minutos, donde las personas pueden acceder a la mayoría de sus necesidades cotidianas sin desplazamientos extensos. Además, cuenta con una regulación urbanística que favorece la estabilidad residencial y la convivencia de largo plazo”, explica David Arocha, Gerente Regional de Desarrollos Inmobiliarios de Coninsa.

Un nuevo paradigma de inversión inmobiliaria

A diferencia del modelo tradicional de compra de vivienda para renta, en el que cada propietario depende de la ocupación de su inmueble, Itera operará bajo un esquema de renta global administrada profesionalmente. Todos los ingresos generados por los arrendamientos del proyecto se consolidan en una bolsa común. Posteriormente se descuentan los costos operativos y de administración, y los rendimientos se distribuyen proporcionalmente entre los inversionistas. Este modelo reduce la exposición individual a la vacancia, genera mayor estabilidad en los flujos de caja y permite que los propietarios participen en el desempeño integral del activo. “El inversionista deja de preocuparse por la búsqueda de arrendatarios, la gestión operativa o el mantenimiento. Todo el activo es administrado para maximizar su potencial de ocupación, rentabilidad y valorización de largo plazo”, señala Juan Camilo Hoyos. Como elemento diferenciador, el proyecto incorpora aproximadamente 300 metros cuadrados de área comercial que hacen parte de la copropiedad. Los ingresos derivados de estos espacios se integrarán a la renta global, fortaleciendo el desempeño financiero general del activo. La operación estará a cargo de Vivit, operador especializado en vivienda en renta, responsable de la administración integral, la experiencia de los residentes y la generación de ingresos complementarios a través de las zonas comunes y servicios compartidos.

El respaldo de las tendencias demográficas

La propuesta de valor de Itera se sustenta en transformaciones profundas de los hábitos de vida contemporáneos y en el crecimiento de la denominada Silver Economy. Lejos de asociarse al retiro tradicional, este segmento está conformado por personas activas, independientes y con capacidad adquisitiva que priorizan la flexibilidad, la comodidad y el bienestar por encima de la propiedad tradicional de activos que demandan gestión permanente. Para este perfil, la vivienda deja de ser una carga administrativa y se convierte en una plataforma de servicios que libera tiempo, simplifica la vida cotidiana y ofrece experiencias integradas. Estas tendencias están impulsando el crecimiento global de modelos Multifamily, Coliving y renta institucional, consolidando nuevas oportunidades para inversionistas que buscan participar en mercados respaldados por cambios estructurales de largo plazo.

Un activo diseñado para el futuro Itera estará conformado por:

- 75 apartamentos lock-off, con áreas entre 72 a 120 metros cuadrados.

- 10 loft oficinas con áreas entre 30 a 73 metros cuadrados construidos.

- Área comercial integrada.

- Seis niveles de parqueaderos. El concepto lock-off permite que una misma unidad opere como dos espacios independientes, generando flexibilidad comercial y la posibilidad de diversificar las fuentes de ingreso dentro de una sola inversión. “A través de este modelo optimizamos el desempeño del activo desde la entrada, durante la operación y en su potencial de valorización futura”, destaca David Arocha.