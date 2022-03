Con un crédito especial para asistir a Estéreo Picnic, Banco de Bogotá apoya al sector cultural

Luego del confinamiento vivido a causa de la pandemia, una de las industrias más afectadas ha sido la del entretenimiento. Por eso, en línea con su compromiso con la reactivación económica del país y el fomento de la cultura, el Banco de Bogotá anunció su apoyo al regreso del Festival Estéreo Picnic, en su edición 2022, que no solo impactará la industria del talento musical, sino que dinamizará sectores como la hotelería y el turismo y permitirá el reencuentro del público con sus artistas favoritos.

Música, fiesta, celebración, inclusión y cultura son atributos que definen al Festival Estéreo Picnic y que lo han consolidado como uno de los festivales de música más importantes del continente, que este año espera congregar más de 120.000 personas entre el 25, 26 y 27 de marzo en Bogotá. “Nos sentimos muy orgullosos de apoyar el regreso de Estéreo Picnic. Después de 1.083 días volveremos a disfrutar uno de los escenarios culturales y musicales más importantes de Latinoamérica. Desde el Banco de Bogotá le hemos puesto el corazón a impulsar este Festival, y así aportar a la reactivación económica de la industria musical del país y crear un espacio donde los amantes de la música puedan gozar y disfrutar del talento de los artistas”, afirma Isabel Martínez, vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.

Y es que la entidad financiera hará parte de esta fiesta de diferentes maneras y expresiones: para facilitar la asistencia de los jóvenes desarrolló el Crédito Festival Estéreo Picnic, 100 % digital con una tasa especial de 1,50 % N.M.V. que financiará montos desde $400.000 hasta $20.000.000 con plazos de pagos desde 12 hasta 72 meses, y que estará vigente hasta el próximo 27 de marzo, y ofrecerá una pasarela de pagos para evitar el uso de efectivo dentro del evento. Además, entregará el “Escenario Banco de Bogotá”, una plataforma que impulsará artistas locales y que contará con la participación de Urdaneta, Diamante Eléctrico, The Drums, King Gizzard & The Lizard Wizard, entre otros, y pondrá a disposición de clientes y no clientes de la entidad, una zona de experiencias llena de grandes sorpresas.

De acuerdo con Juan Gómez Machuca, Gerente de Marca y Publicidad de Banco de Bogotá “queremos acercarnos cada vez más a los jóvenes y para hacerlo hablamos su mismo idioma. Así, para aquellos que sueñan con sus bandas favoritas, diseñamos un crédito para ir el festival, fácil, en línea y en 5 minutos”, enfatizó.