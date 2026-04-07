La Clínica del Campestre consolida su apuesta por la innovación en salud con la incorporación del sistema quirúrgico robótico CORI, una tecnología de alta precisión para el reemplazo articular de rodilla que la posiciona a la vanguardia de la cirugía ambulatoria en Colombia.

El sistema robótico CORI funciona como un navegador que muestra la ruta para ser más preciso, requiriendo menos disecciones de tejidos blandos y menos trauma quirúrgico. Esta herramienta hace que las cirugías sean más precisas, reproducibles y adaptables a cada paciente.

El reemplazo de rodilla es una cirugía que puede registrar hasta un 20% de insatisfacción entre los pacientes. Por ello, el sistema quirúrgico robótico CORI es una herramienta clave, ya que busca reproducir de forma más fiel la anatomía natural de cada persona, con el potencial de mejorar los resultados funcionales.

“Nuestra primera paciente operada con este sistema llegó al control sin necesidad de soporte externo. Además, alcanzó un rango de movilidad cercano a los 100 grados en la primera semana del postoperatorio, un avance que tarda hasta un mes en lograrse”, explicó Juan Felipe Fernández, ortopedista del módulo de rodilla.