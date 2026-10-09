El evento finaliza, pero las tareas siguen. Climate Week Biodiversity Medellín 2026 deja sobre la mesa una serie de responsabilidades que estarán bajo la lupa de veedores y aliados internacionales. El solo hecho de contar con un espacio de conexión global da un orden y aterriza las conversaciones que apuntan a la protección del medio ambiente.



Un total de 14 mil personas inscritas, 15 alcaldes internacionales, 22 nacionales y 45 delegaciones a nivel mundial son algunas de las cifras que deja la Climate Week en Medellín, una muestra del trabajo que se adelanta en el contexto climático desde la ciudad.

Cristina Zambrano, directora ejecutiva de la ACI Medellín, entidad aliada del certamen, expresó que “estos números son una base importante, pero no deben medir el real impacto de la Climate Week. Dicho impacto se debe ver reflejado en acciones concretas”.

Lea también: Medellín, en el centro de la agenda climática mundial

Estas relaciones que se lograron con autoridades del mundo son la herramienta para la ejecución de proyectos y compromisos pactados en este encuentro. “Son estas autoridades las que al final nos van a evaluar y que en la próxima Climate Week en Medellín podamos mostrar resultados específicos”, agregó Zambrano.



Logros compartidos

Sin duda, una de los aspectos más destacados de la agenda central del evento fue la firma de la Declaratoria Medellín, un compromiso entre entidades públicas y privadas para fortalecer las estrategias en la protección del medio ambiente. Además, Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) un acuerdo para el respaldo y acompañamiento financiero por parte de esta institución para el desarrollo de proyectos climáticos.

Adicionalmente, se anunció que más de 5.000 recicladores de Medellín y sus familias tendrán acceso a nuevas iniciativas de formación, lectura y aprendizaje, gracias al acuerdo entre la Administración Distrital y la Fundación Grupo Familia.

En línea con estos logros, Alejandro González Valencia, director de Iclei Colombia, dijo que “otro de los mayores objetivos fue poner este espacio al servicio de toda América Latina y otras partes del mundo. Además, fuimos capaces de traer líderes que ponen sobre la mesa este tipo de discusiones. Hoy sentimos que Medellín está abordando este liderato de la mejor manera”.

También sale a flote una pregunta importante: ¿Cuál es el mensaje que estos líderes mundiales le deben transmitir a la gente de sus regiones? “Es convencer a las personas de que las soluciones basadas en la naturaleza son una necesidad urgente, la misma que deja a un lado una visión tradicional basada en el cemento, adaptándose a la infraestructura verde y azul que nos permite seguir viviendo bien en nuestros territorios”, concluyó González.

Al cierre, Climate Week Biodiversity Medellín 2026 deja el reto de convertir las conversaciones, los acuerdos y las alianzas en resultados que se sientan en los territorios. La protección de la biodiversidad, el uso responsable de los recursos naturales y la apuesta por soluciones basadas en la naturaleza requieren acciones conjuntas entre gobiernos, empresas y ciudadanía.

El desafío para Medellín y las ciudades participantes será demostrar que este encuentro trascendió los escenarios de discusión y se tradujo en cambios concretos para el planeta y las generaciones futuras.