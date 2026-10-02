El motocross colombiano tendrá nuevamente una cita internacional. Del 2 al 4 de octubre, en Ernée, Francia, tres jóvenes pilotos del Team Yamaha Colombia competirán en la Copa YZ BLU CRU SuperFinale 2026, una competencia organizada por Yamaha Racing que reúne a talentos juveniles de diferentes países y que se desarrolla en el marco del Motocross of Nations (MXoN), uno de los principales escenarios de esta disciplina a nivel mundial. La participación de Maximiliano Yepes, Martín Ospina y Jacobo Román marca, además, la segunda presencia consecutiva de Colombia en esta competencia. Detrás de esta representación está el programa BLU CRU, una iniciativa de Yamaha Racing orientada al desarrollo de jóvenes pilotos y que, en el país, hace parte de la apuesta de Incolmotos Yamaha por el crecimiento del motociclismo desde sus categorías formativas. Para Juan Carlos González Callejas, presidente de Incolmotos Yamaha, se trata de un acompañamiento que se ha construido por décadas. “Durante estos 50 años de historia de Incolmotos Yamaha, el Team Yamaha Colombia ha estado presente en gran parte de ella y ha sido una plataforma para impulsar el talento y el crecimiento del deporte a motor en el país”, señala.

Tres pilotos, tres historias

Maximiliano Yepes – 10 años | Medellín | 65 cc

Maximiliano Yepes busca mejorar la posición 20 que obtuvo en la pasada edición. FOTO: Cortesía.

A sus 10 años, Maximiliano Yepes volverá a ponerse el uniforme de Colombia y Yamaha para competir en la SuperFinale. El piloto antioqueño ya conoce este escenario: participó en la edición de 2025, en la que terminó en el puesto 20 de su categoría. Este año regresa con la experiencia acumulada y el propósito de seguir avanzando frente a los mejores pilotos juveniles de Yamaha. Para Maximiliano, hacer parte del Team Yamaha representa una oportunidad para crecer dentro del deporte que disfruta y para llevar el nombre del país a escenarios internacionales. “Para mí pertenecer al Team Yamaha es un orgullo muy grande porque somos pocos los pilotos que tenemos esta oportunidad. Yamaha nos apoya para crecer en este deporte. También nos da la oportunidad de representar a Colombia internacionalmente, haciendo lo que más nos gusta: correr motocross”, cuenta. Martín Ospina – 13 años | Bogotá | 85 cc

El bogotano Martín Ospina, de 13 años, entrena para afrontar su primera participación en la Copa YZ BLU CRU SuperFinale. FOTO: Cortesía.

En la categoría 85 cc estará Martín Ospina, de 13 años. El bogotano llega a Francia después de consolidar experiencia en competencias nacionales e internacionales y de participar en varias oportunidades en el Loretta Lynn’s Amateur Motocross Championship, uno de los escenarios de referencia para jóvenes pilotos en Estados Unidos. Su participación en el Team Yamaha también le ha permitido contar con acompañamiento logístico y deportivo para afrontar diferentes competencias. Ahora tendrá el reto de competir en una carrera que, como él mismo reconoce, tiene una magnitud especial. “Desde que entré al Team Yamaha me llamó mucho la atención el programa BLU CRU, ya que esta carrera en la que vamos a participar es un evento de mucha magnitud”, explica Martín, quien asegura que la experiencia acumulada en sus participaciones internacionales será clave para afrontar el desafío. Jacobo Román – 16 años | Medellín | 125 cc

El antioqueño Jacobo Román busca mejorar su participación anterior, en la que obtuvo el sexto lugar.

Con 16 años, Jacobo Román llega a la SuperFinale como uno de los pilotos colombianos con mayor recorrido reciente en esta competencia. En 2025 terminó sexto en la categoría 125 cc y este año consiguió nuevamente el título de la Copa YZ Latinoamericana, disputada en Brasil, con lo que completó un bicampeonato después de haber ganado también la edición de 2025. Para el piloto antioqueño, regresar a Francia significa continuar un camino que comenzó con un sueño de infancia y que hoy le permite representar a Colombia frente a pilotos de distintos países. “Para mí este apoyo es algo muy satisfactorio como piloto, dado que es un sueño que tenía desde niño y ver una marca tan posicionada en el mercado es un honor llevar su nombre en alto”, afirma Jacobo.

De izquierda a derecha: Ricardo Restrepo, jefe Deportes Yamaha; Maximiliano Yepes, piloto en la categoría 65 cc; Manuel Ospina, padre de Martín Ospina; Diego Salazar, coordinador de mercadeo Deportes Yamaha; Simón Yepes, padre de Maximiliano Yepes; Martín Ospina, piloto en la categoría 85 cc; Lina Zamorano, madre de Maximiliano Yepes.

Formar más allá de la pista