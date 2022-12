La experiencia de aprendizaje basada en conocimientos prácticos que le permitan al estudiante acercarse al mundo laboral es una de las principales ventajas de CEIPA, Powered by Arizona State University. Esta institución cuenta con un modelo pedagógico que facilita el diálogo de saberes, el trabajo en equipo y el relacionamiento con empresas para quienes desean iniciar su carrera universitaria, hacer una especialización gerencial o una maestría en administración MBA.

La ubicuidad, la educación teórico práctica y el emprendimiento son los tres pilares de su currículo. Estos elementos están presentes en cada etapa formativa de sus programas académicos para que las personas que transformen sus proyectos de vida en CEIPA estén preparadas para los modelos híbridos que exige la vida laboral y la sociedad.

“Hace más de 20 años de ofrecemos educación virtual en Colombia. Esta es nuestra principal garantía de que contamos con una plataforma, diseños curriculares, metodologías adecuadas y profesores cualificados para valorar los cursos virtuales. Así aseguramos que no solo sea un proceso de autoaprendizaje, sino que exista acompañamiento permanente por parte de la plataforma y los docentes”, dice Giovanny Cardona Montoya, Vicerrector Académico de CEIPA.

En este sentido, CEIPA, Powered by Arizona State University cuenta con un modelo de ubicuidad que facilita estudiar desde cualquier parte del mundo. En CEIPA no hay barreras de tiempo ni espacio; si un estudiante se matricula en la modalidad presencial y en algún momento presenta un inconveniente puede asistir a la clase de forma remota. La institución tiene habilitado todos los recursos como micrófonos, cámaras y tableros digitales en los salones para garantizar la misma experiencia para todos los estudiantes no importa el lugar donde se encuentren.

“Nosotros consideramos la virtualidad como un ambiente de aprendizaje que tiene que ver con el futuro de todas las profesiones. Esta es una evolución del conocimiento, ya que un buen profesional en la actualidad necesita saber usar plataformas y ser un experto en software especializados. Nosotros les proporcionamos todo esto, porque el futuro de la educación es la ubicuidad”, afirma Cardona Montoya.

El diseño curricular teórico práctico es otra de las ventajas. CEIPA no trabaja con materias, sino con núcleos problémicos en los que se reúnen distintos saberes que se aplican en la solución de retos o proyectos empresariales. Además, cada problema es real, puesto que pequeñas y medianas empresas buscan a la institución para que los estudiantes les presenten alternativas a los problemas que están afrontan.

Durante ocho semanas se cursa solo un núcleo integrado, así el estudiante a lo largo de toda su carrera puede tener hasta 19 retos empresariales reales que pueden ser certificados como consultoría y enriquecer su experiencia laboral desde el primer día de clase. También la misma persona o familia puede proponer su empresa para resolver un reto en ese periodo de aprendizaje.

“En CEIPA, venimos trabajando en una estrategia llamada Océano Azul desde hace 4 años y es a través de esta estrategia que el estudiante tiene la posibilidad de que el problema y el reto no sean simulados. La formación centrada en núcleos y proyectos hace que la formación teórico práctica sea muy real, que los conocimientos teóricos se pongan en prácticas y que estemos haciendo un aporte a la sociedad”, explica el Vicerrector Académico.

Otra de las principales razones por la que las personas prefieren la institución es por su alto componente en emprendimiento. El modelo pedagógico de CEIPA acompaña curricular y extracurricularmente a los estudiantes en este tema en el que les ayuda a hacer realidad sus ideas de negocio. Otra de las ventajas que tienen los estudiantes de CEIPA y lo cual respalda el Observatorio Laboral de Educación del Ministerio de Educación es que el 92% de sus egresados trabajan en su profesión con excelentes beneficios económicos.