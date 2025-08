¡Alistá motores!, la Feria de la Flores se prende

Al que madruga Dios le ayuda, dice el refrán, y colombiano que se respete sabe que mientras unos duermen, otros hacen historia. Porque cada día la damos toda por un mejor futuro, por eso vos sabés que cuando las cosas se ponen buenas nada mejor que brindar con un Antioqueño para calentar la garganta y el espíritu. Es que, aquí o allá, en el norte o sur, el oriente u occidente, 50 millones de personas pecamos, rezamos y empatamos con fiesta, comida y guaro, no importa el día del año. Y más allá de una celebración —de una feria en el pueblo, de un compartir, de una Navidad con toda la cuadra, de un cumpleaños o de una noche de despecho—, vos sabés que la vida es solo una, y por eso la vivimos gozando. ¿Quién dijo Antioqueño? ¿Qué tal uno verde, bien frío?

Porque es que, definitivamente, en este país nos mantenemos más felices que marrano estrenando lazo. Una tierra en la que el que no arriesga, no gana, y donde el parche se calienta con bailar hasta que el cuerpo aguante y hasta que el alma cante. De ahí que estemos convencidos de que vivimos en la sucursal del cielo; de que tenemos calentador propio pa’ cuando la nevera se vuelve un congelador; de que solo paramos cuando nos sirven cipote piscina; de que tenemos las puertas abiertas para cualquier foráneo y, si es necesario, le echamos más agua a la sopa, porque ya no somos catorce, sino treinta y dos... Decíme si no: una buena conversadita no se le niega ni al enemigo. Nos salen palabras hasta por los codos.

Y es que, aceptálo, solo con un Antioqueño nos tomamos hasta el agua del florero; los vecinos se emborrachan voleando un poncho y, después del tercer guaro, ya somos hermanos. Mejor dicho: a lo hecho, pecho, y entrados en gastos, pa’ otra garrafa nos preparamos. Mucho más ahora, en esta tradicional Feria de Flores, donde Medellín, el Valle de Aburrá y todos los propios tiramos la casa por la ventana. Pegate la rodadita por estas tierras y programá tu agenda con los mejores parches de su versión 68 en los tablados populares. Habrá desfiles, festivales, conciertos, sancochadas, actividades culturales, fondas y arrierías. Toda la ciudad estará de fiesta. Así que trove, trove, compañero.