Banco de Bogotá reconocido como unidad de I+D+i por MinCiencias

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reconoció al Laboratorio Digital del Banco de Bogotá como Unidad de I+D+i (Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación) al destacar su labor en la transformación de los servicios y productos financieros del país. Actualmente el 86 % de las tarjetas de crédito del Banco de Bogotá se abren por canales digitales, asimismo, el 79 % de los créditos libre destino, el 72 % de las cuentas de ahorro, el 51 % de los CDT y el 29 % de los créditos de vivienda, contribuyendo de manera decidida a la inclusión financiera y a la mejora de la experiencia de los clientes.

No es la primera vez. El Laboratorio también fue galardonado en 2021 como uno de los mejores a nivel global por la reconocida publicación Global Finance, y sus proyectos de innovación y desarrollos tecnológicos han recibido múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran: premio al ‘Mejor Banco en créditos digitales en Latinoamérica’, en 2020 y 2021, otorgado por World’s Best Digital Bank Awards y, en 2019, recibió el mérito al ‘Mejor proyecto de transformación digital del año’ por The Banker Tech Projects Award.

“Convertirnos en unidad de I+D+i es un motivo de orgullo para todos. Con esto demostramos que contamos con estructuras y procesos sistemáticos para avanzar en la investigación aplicada y en los desarrollos tecnológicos que nos permiten continuar innovando nuestros en productos y servicios para contribuir al bienestar y desarrollo de los colombianos”, comentó Oscar Bernal, vicepresidente de Tecnología del Banco de Bogotá.

“Quiero expresar mis sinceras felicitaciones por haber logrado el reconocimiento de su unidad de I+D+i. Es importante destacar que este proceso busca ampliar y profundizar la información disponible sobre los actores del SNCTI (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), evidenciando resultados, dinámicas e interacciones, en actividades de investigación, desarrollo e innovación que permiten la competitividad y productividad del país”, aseguró el viceministro Sergio Cristancho durante la charla informativa realizada en las instalaciones del Banco de Bogotá.

Camino de éxitos

El desarrollo de la unidad de I+D+i le ha permitido al Banco mapear los actores clave y las redes de conocimiento del país, para consolidar alianzas y fortalecer sus esquemas de colaboración y cooperación con la comunidad académica y tecnológica. Además, le ha permitido a la entidad consolidarse como una empresa atractiva para atraer y retener talentos digitales y trabajar por el empoderamiento de la mujer en cargos relacionados con la tecnología.

“En el Banco de Bogotá estamos comprometidos con el crecimiento de la participación femenina en áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Diseñamos programas de formación para nuestras colaboradoras y para jóvenes talento en carreras como ingenierías, matemáticas y estadística, a quienes a través de nuestro programa Juan María Robledo, les ofrecemos oportunidades laborales en el banco una vez terminen sus estudios universitarios o tecnológicos”, destacó Isabel Cristina Martínez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.

El reconocimiento que le hizo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene una validez de tres años y la posibilidad de renovarse con un proceso de verificación de logros por parte de esa cartera.