Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con una inversión de más de $24.000 millones y la generación de 373 empleos durante su construcción, Arkadia Centro Comercial, una marca de Cimento Inmuebles Comerciales, inaugura su nuevo Nivel Cero: un espacio de 6.000 m² con nuevas marcas enfocadas en servicios de conveniencia, experiencia y cafés.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  • Arkadia vibra más fuerte: llega el nuevo Nivel Cero Arkadia
hace 5 horas
bookmark

En el corazón del occidente de Medellín, Arkadia, una marca de Cimento Inmuebles Comerciales, abre una nueva etapa con Nivel Cero: un espacio pensado no solo para comprar, sino para sentir, descubrir y vibrar con experiencias reales. Una propuesta única bajo el concepto de “servicios de conveniencia”, en la que se integran más de 55 marcas cuidadosamente seleccionadas para ofrecer a sus visitantes la vida más fácil y más emocionante.

Entre ellas se destacan Farmatodo, Humo Barriles, Pasteur, Depilarte, Línea Estética, Liso Saludable, Celebrity Barber Shop, Laika, Caribe Motos, Aviatur, Madelo, Fantasia, Spring, entre otros. Además, el anclaje del Euro Supermercado en un formato completamente innovador que redefine la experiencia de ir a un supermercado.

El nuevo diseño de Nivel Cero está pensado para disfrutar nuevas experiencias para niños y adultos, con espacios de entretenimiento que hacen la visita más fluida y placentera.

“En Arkadia entendimos que hoy las personas no solo buscan un lugar para hacer vueltas, sino un lugar que les regale bienestar, emoción y conexión. Nivel Cero representa la materialización de nuestro concepto ‘Te hace vibrar’ en un espacio físico donde cada elemento está diseñado para despertar emociones y crear conexiones genuinas con nuestros visitantes. Hemos creado un lugar donde las personas no vienen solo a comprar, vienen a vibrar con experiencias diferentes.”, afirmó Patricia Melo, gerente del Centro Comercial Arkadia.

Arkadia vibra más fuerte: llega el nuevo Nivel Cero Arkadia

Con este nuevo nivel, se proyecta un aumento en el tráfico mensual del 12%, fortaleciendo su rol como uno de los destinos de entretenimiento y experiencias más vibrantes del occidente de Medellín. Además, con sus 150.000 m² de construcción total, 2.400 parqueaderos y tres accesos vehiculares, Arkadia se consolida como el destino comercial de este sector de la ciudad, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social del occidente de Medellín. Detrás de cada metro cuadrado construido hay historias, familias y sueños que se hacen realidad.

Con la llegada de Nivel Cero y de 60 nuevas marcas, Cimento —también propietario de Fontanar Centro Comercia en Bogotá— demuestra que su visión va mucho más allá de desarrollar centros comerciales: el objetivo es crear ecosistemas de experiencias que evolucionan con sus comunidades.

*Contenido en alianza con Arkadia Centro Comercial.