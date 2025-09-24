Arkadia vibra más fuerte: llega el nuevo Nivel Cero Arkadia

En el corazón del occidente de Medellín, Arkadia, una marca de Cimento Inmuebles Comerciales, abre una nueva etapa con Nivel Cero: un espacio pensado no solo para comprar, sino para sentir, descubrir y vibrar con experiencias reales. Una propuesta única bajo el concepto de “servicios de conveniencia”, en la que se integran más de 55 marcas cuidadosamente seleccionadas para ofrecer a sus visitantes la vida más fácil y más emocionante.



Entre ellas se destacan Farmatodo, Humo Barriles, Pasteur, Depilarte, Línea Estética, Liso Saludable, Celebrity Barber Shop, Laika, Caribe Motos, Aviatur, Madelo, Fantasia, Spring, entre otros. Además, el anclaje del Euro Supermercado en un formato completamente innovador que redefine la experiencia de ir a un supermercado.



El nuevo diseño de Nivel Cero está pensado para disfrutar nuevas experiencias para niños y adultos, con espacios de entretenimiento que hacen la visita más fluida y placentera.

“En Arkadia entendimos que hoy las personas no solo buscan un lugar para hacer vueltas, sino un lugar que les regale bienestar, emoción y conexión. Nivel Cero representa la materialización de nuestro concepto ‘Te hace vibrar’ en un espacio físico donde cada elemento está diseñado para despertar emociones y crear conexiones genuinas con nuestros visitantes. Hemos creado un lugar donde las personas no vienen solo a comprar, vienen a vibrar con experiencias diferentes.”, afirmó Patricia Melo, gerente del Centro Comercial Arkadia.