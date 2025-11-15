Pico y Placa Medellín

El próximo 23 de noviembre, más de 20 artistas se presentarán en el Movistar Arena en Todos Juntos, una de las movilizaciones sociales y culturales más importantes del país, organizada por Abaco y Myceliart.

    El evento reunirá a cerca de 11.000 asistentes en una jornada musical de seis horas continuas para recaudar fondos y lograr unir a Colombia en torno a la lucha contra el hambre. Foto: Cortesía
hace 6 horas
bookmark

El concierto contará con la participación de artistas como Juan Duque, Fruko, Karen Lizarazo, Cabas, Natalia Natalia, Jerau, Superlitio, Adriana Lucía, Los Rolling Ruanas, Gusi, Martina La Peligrosa, entre otros.

El motivo de la reunión de este grupo de artistas en bien poderosa: 7 de cada 10 hogares en Colombia enfrentan inseguridad alimentaria. Esto significa que no tienen acceso suficiente a alimentos para una vida activa y saludable, y en muchos casos, sus miembros consumen menos de tres comidas al día.

Un estudio encontró que el 86.4% de los hogares de estrato 1 y el 82.9% de los de estrato 2 la padecen. 4.5 millones de personas en Colombia enfrentan niveles severos de inseguridad alimentaria aguda. Las zonas rurales, y departamentos como La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo, son los más afectados.

El Índice Global del Hambre (GHI) de 2024 clasifica a Colombia en el puesto 28 de 127 países, con una puntuación de 5.7, lo que indica un nivel de hambre “bajo”. Sin embargo, esta cifra global no refleja la grave situación de inseguridad alimentaria y desnutrición en las poblaciones más vulnerables y regiones específicas del país.

El Programa Mundial de Alimentos (WFP) estima que 13 millones de personas en Colombia se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.

Convocatoria para creadores de contenido

En alianza con TalentPitch, se busca a los próximos creadores de contenido del evento. Los talentos más destacados tendrá la posibilidad de vivir el concierto desde adentro, con acceso al backstage, entrevistas exclusivas con los artistas invitados e interacción directa con las 11.000 personas que harán parte del público.

¿Cómo participar?

Puede participar cualquier persona mayor de 13 años (los menores de edad deberán contar con autorización de sus padres), sin experiencia previa y sin ningún costo.

Si eres creador de contenido: influencer, vlogger, streamer, tiktoker y quieres unirte al flow da clic aquí y sube tu video contando tu historia.

Si quieres conocer más sobre el flow, puedes contactar a TalentPitch en este link: http://wa.me/+573019421918

Si tienes o conoces a alguien que tiene talento, no te gusta que te encasillen, eres de los que quiere exhibirse de una forma autentica y lograr tus sueños haciendo lo que realmente te gusta, descarga la app de TalentPitch o ve a talentpitch.co, únete al flow y atrévete a contar tu historia. Aplican términos y condiciones.

*Contenido en colaboración con TalentPitch