El concierto contará con la participación de artistas como Juan Duque, Fruko, Karen Lizarazo, Cabas, Natalia Natalia, Jerau, Superlitio, Adriana Lucía, Los Rolling Ruanas, Gusi, Martina La Peligrosa, entre otros.

El motivo de la reunión de este grupo de artistas en bien poderosa: 7 de cada 10 hogares en Colombia enfrentan inseguridad alimentaria. Esto significa que no tienen acceso suficiente a alimentos para una vida activa y saludable, y en muchos casos, sus miembros consumen menos de tres comidas al día.

Un estudio encontró que el 86.4% de los hogares de estrato 1 y el 82.9% de los de estrato 2 la padecen. 4.5 millones de personas en Colombia enfrentan niveles severos de inseguridad alimentaria aguda. Las zonas rurales, y departamentos como La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo, son los más afectados.

El Índice Global del Hambre (GHI) de 2024 clasifica a Colombia en el puesto 28 de 127 países, con una puntuación de 5.7, lo que indica un nivel de hambre “bajo”. Sin embargo, esta cifra global no refleja la grave situación de inseguridad alimentaria y desnutrición en las poblaciones más vulnerables y regiones específicas del país.

El Programa Mundial de Alimentos (WFP) estima que 13 millones de personas en Colombia se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.