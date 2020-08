Aprenda a reconocer un tapabocas realmente efectivo

El uso del tapabocas constituye la barrera inicial para prevenir el contagio de la covid-19 en todo el mundo, hoy es un elemento de primera necesidad y hace parte de las compras esenciales de las familias colombianas. Sin embargo, aún existe un desconocimiento sobre el uso adecuado y los tipos de mascarillas que brindan protección real ante el virus.

Según el Ministerio de Salud “es necesario identificar la población que va a usar los tapabocas, teniendo en cuenta el sitio de trabajo y las características o la actividad a realizar, para determinar si se adquiere uno de uso general no hospitalario o si se adquiere un tapabocas de uso hospitalario”. El Gobierno recomienda que las mascarillas de alta eficiencia (N-95) sean solo para uso de personal médico y que personas que no estén expuestas a grandes riesgos eviten adquirirlo para no generar un desabastecimiento masivo.