5to Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Desarrollo, “La ciudad que los niños necesitan”

Medellín se prepara para recibir el evento más importante de Latinoamérica dedicado a la infancia, la crianza consciente y el bienestar integral. El 5to Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Desarrollo reunirá a expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre la construcción de entornos que garanticen el desarrollo pleno de la infancia. El evento tendrá cinco ejes temáticos: familia, salud mental, tecnología y pantallas, medio ambiente y entorno, y educación y cultura.



El espacio contará con conferencistas nacionales e internacionales que reúnen experticia en estos diferentes ejes. En esta edición el foco estará en cómo brindar un entorno seguro a la niñez.



Entre los invitados internacionales se encuentra Mar Romera, pedagoga española, experta en inteligencia emocional y presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, quien hablará sobre las tres C para educar: casa, colegio y ciudad. Desde España también viene Rafa Guerrero, psicoterapeuta, especialista en neuroeducación y regulación emocional, quien abordará el apego seguro y cómo darle raíces y alas sanas a los niños.



De México estará presente Alejandra Corona, magíster en diseño estratégico e innovación, experta en entornos educativos. Ella abordará el tema sobre ‘huérfanos digitales’. Además, estará la cadaniense Catherine L’ Ecuyer, doctora en educación y psicóloga investigadora en neurociencia educativa, hará una exposición sobre cómo educar en atención en un entorno que cada vez tiene más pantallas que ventanas.



Por su parte, algunos de los conferencistas nacionales son Ana Rita Russo, psicóloga y doctora en ciencias de la educación, quien expondrá sobre entornos protectores potencializadores del desarrollo emocional, Marta Martínez, médica cirujana con magíster en neuropsicología, explicará cómo darles herramientas a los niños para superar situaciones difíciles, Liliana Gutiérrez, arquitecta y directora creativa de StudioSUR, contará cómo diseñar espacios desde la emoción para los niños, y Francisco Cajiao, escritor, filósofo y experto en política educativa.

¿Cómo nació este espacio?

Hace doce años las organizaciones sociales El Comité y Cariño se dieron cuenta, a través del servicio que prestaban en sus IPS a niños y familias con problemáticas, que había dos factores en común que les llamaban la atención: la urgencia de los padres por normalizar a los niños con diagnósticos severos y, por otro lado, convertirlos en ‘super niños’ cuando sus diagnósticos no eran tan graves.



“Ambas instituciones decidimos profundizar en esto y realizamos un estudio en el que pudimos ver que la actual generación de padres está sumergida en un mundo tan digital, tecnificado y competitivo que ve a sus hijos como un producto, y que como producto, tiene que ser el mejor”, explica Sonia Gallardo, directora de El Comité.



Sin embargo, encontraron un vacío en esta problemática. Aunque existieran instituciones dedicadas a enfrentar problemáticas graves de la niñez, no había una levantando la mano para promover una crianza sana en la que los niños puedan ser niños el mayor tiempo posible.

Fue así como nació este encuentro que reúne educadores, profesionales de la salud, instituciones gubernamentales, familias y organizaciones sociales interesadas en generar cambios significativos en torno a la crianza y el desarrollo infantil.

El papel de los niños en el Congreso

“La ciudad que yo me sueño es una ciudad con adultos porque si no hubieran adultos en la ciudad si yo me caigo, si yo me aporreo ¿quién me va a ayudar?” le dijo uno de los niños que hacen parte del grupo focal para la creación de estos encuentros a Sonia Gallardo.



Es así como tras escuchar las necesidades de los niños, las organizaciones fundadoras se guiaron para establecer la agenda temática de esta y las anteriores versiones. Los niños reconocen la ciudad desde su realidad: un entorno que no está hecho para ellos, pero que los adultos sí pueden crear.



El objetivo finalmente del congreso será compartir información desde diferentes áreas dedicadas al desarrollo infantil para que colectivamente los adultos, no solo los padres, sean mejores cuidadores. Si bien es cierto que los niños no vienen con un manual de instrucciones, si se pueden aprender herramientas y capacitarse para criarles mejor.



Para más información sobre el congreso da clic aquí y si este tema es de su interés puede ver las ponencias de las pasadas ediciones en el canal de YouTube de El Comité.



*Contenido realizado en Alianza con El Comité.