Telepueblorrico ha conectado a su pueblo con el mundo

Omar de Jesús Obando Gallego dice que su vida ha sido “de granito en granito”. Desde niño trabajó encerrando vacas, vendiendo quesitos y haciendo oficios varios. Más tarde pasó por la iglesia, por tiendas, una agropecuaria, la Casa de la Cultura, un fotoestudio y trabajos que le enseñaron que cuando un peso no entra por un lado, entra por el otro. En ese camino encontró lo audiovisual, primero por azar, luego por decisión.



Su relación con la televisión comenzó en los años noventa, cuando en Pueblorrico casi nadie hablaba del tema. Junto a dos compañeros creó Focar, una productora que grababa fiestas, matrimonios y lo que se pudiera vender en VHS. Era un trabajo artesanal, sostenido con préstamos, rifas y el impulso de ver a la gente emocionarse al verse en pantalla. Con un transmisor improvisado lograron emitir señal local, incluso hacia pueblos vecinos. Aquello funcionó por un tiempo, pero producir era costoso y desgastante.



Omar siguió con el estudio, primero bibliotecología y luego producción de televisión. Sin embargo, el medio no lo convenció. Sentía que allí no iba a avanzar, y que no estaba aportando nada a su pueblo. Volvió a Pueblorrico, retomó su fotoestudio y siguió con la grabación de eventos y personajes.



Con ese archivo decidió crear El Arka Café Museo, un espacio cultural donde exhibe antigüedades, fotografías, arte local y cientos de cintas VHS. Allí realizan proyecciones, exposiciones y actividades que mantienen viva la memoria del pueblo y le dan un lugar al patrimonio audiovisual.



La oportunidad para emprender llegó cuando un hombre había intentado montar una parabólica en el municipio, pero fracasó. Omar intentó asociarse con él, le entregó dinero para comprar equipos, pero el hombre desapareció. Tras demandarlo, el juzgado le entregó parte de las redes que aquel había instalado. Con eso y con más préstamos comenzó a armar su propia empresa. Compró un modulador, luego una antena, luego otra. Así nació formalmente Telepueblorrico, una de las empresas encargada de ofrecer televisión en el territorio.



Además, en 2019 decidió montar también el servicio de internet. Lo que él pensó que sería un riesgo se convirtió en lo contrario porque en la pandemia se disparó la demanda. Mientras el pueblo estaba encerrado, los técnicos de su empresa trabajaban día y noche para llevar señal a veredas y conectar a las familias que se habían mudado temporalmente desde Medellín.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido un aliado clave. Omar ha recibido capacitaciones en servicio al cliente, exhibición comercial, contabilidad y manejo empresarial. Él mismo destaca esa importancia de la Cámara para ofrecer un apoyo real en el Suroeste.