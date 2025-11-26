x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tartarín Moreira, una idea que mueve la cultura en Valparaíso

Un grupo de valparaiseños crearon la Corporación Tartarín Moreira para rendir homenaje a la cultura del municipio.

  • Más de 130 personas se unieron como socias fundadoras de la Corporación Tartarín Moreira apenas un día después de su primera reunión. FOTO Julio César Herrera.
    Más de 130 personas se unieron como socias fundadoras de la Corporación Tartarín Moreira apenas un día después de su primera reunión. FOTO Julio César Herrera.
Maria Camila López Ramírez
Maria Camila López Ramírez
hace 8 horas
bookmark

Pasillos, bambucos, boleros, tríos y duetos sonaron en el parque principal de Valparaíso el 28 y 29 de junio, durante el primer Festival de Música Andina Tartarín Moreira. Visitantes de distintos municipios del Suroeste llegaron a escuchar música en vivo bajo la gran carpa instalada frente a la alcaldía. Los hoteles se ocuparon por completo, las fincas en alquiler no tuvieron cupo y los restaurantes trabajaron sin pausa. El festival demostró que en Valparaíso había un deseo latente de reencontrarse con su tradición musical y de fortalecer su movimiento cultural.

Esa dinámica fue posible gracias a la Corporación Tartarín Moreira, una idea que surgió en febrero, cuando un grupo de valparaiseños se reunió para rendir homenaje a Libardo Parrado Toro, conocido como Tartarín Moreira, músico y poeta nacido en 1895 en el municipio. La convocatoria superó cualquier expectativa: de 25 personas en la primera reunión pasaron a más de 130 interesadas en ser socias fundadoras. En tiempo récord formalizaron la Corporación y se propusieron organizar un festival musical que recuperara el legado de Tartarín y atrajera un turismo respetuoso a la cultura local.

Jaime Vargas, vicepresidente de la corporación, recuerda ese arranque como un impulso colectivo que unió a vecinos, amigos y a varios empresarios de la región. El apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia fue decisivo para avanzar rápido en la formalización y en la búsqueda de aliados. También se sumaron la alcaldía, organizaciones del Suroeste y empresas locales que creyeron en la idea.

El resultado fue un evento que reunió a artistas reconocidos como Dueto Nocturnal, Dueto Serenata, grupos de música andina y voces locales, junto a talentos jóvenes que encontraron un escenario para mostrarse. Durante dos días, el pueblo escuchó música colombiana, una oportunidad para que las nuevas generaciones se acercaran a géneros que han marcado la identidad del municipio.

La creación de la Corporación no solo responde a un interés cultural. Para quienes la integran, hace parte de un esfuerzo por fortalecer el turismo, dinamizar el comercio y visibilizar el trabajo de cafeteros, artesanos, emprendedores y gestores que han impulsado actividades culturales, deportivas y artísticas durante años.

El festival fue apenas el primer paso. La Corporación ya trabaja en nuevas actividades y en estrategias para atraer visitantes los fines de semana, apoyar a los negocios locales y seguir consolidando un proceso cultural que nació del afecto profundo que los habitantes tienen por su pueblo. Jaime lo resume con sencillez: un grupo de personas que quiere que Valparaíso sea reconocido por su música, su tradición y la calidad de su gente.

Temas recomendados

Valparaíso
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida