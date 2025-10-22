De una quiebra y una crisis lechera nació Lácteos Entrerríos

Hace 15 años, Andrés vivía con sus padres en una vereda de Entrerríos hasta que la quiebra de su papá y los problemas familiares lo obligaron a buscar trabajo en el casco urbano. Empezó comprando terneritos y las oportunidades fueron llegando. Montó su primera empresa, Felipe Terneros, dedicada a la comercialización de estos animales.



Cinco años después, ya tenía vacas para ordeñar. Era productor de leche cuando llegó la crisis lechera de 2023; el país producía más leche de la que consumía. A todos les promediaron su trabajo, por lo que Andrés quedaba con mil litros diarios que debía botar.



Para él, esta crisis fue una señal: “era mejor empacarla en bolsas que botarla”. A pesar de que los empresarios le advirtieron que la comercialización en bolsa era muy difícil, y que lo mejor era solo producir y entregar, Andrés decidió asumir el reto. Así nació Lácteos Entrerríos, una empresa productora y distribuidora de productos lácteos que ya cuenta con más de 8 fincas, 600 vacas, 30 campesinos ordeñando y 6 personas encargadas de la distribución. Este éxito incluso le permitió iniciar una tercera empresa, Las Delicias de Marianito, una cadena de 6 panaderías. Con esto cumplió su objetivo de cubrir toda la cadena de producción, desde la extracción de la leche. Ahora su objetivo es procesar toda la leche que produce en Lácteos Entrerríos.



A la salida de su casa, tiene un altar del Señor de los Milagros. Todos los días cuando se va a trabajar, se para frente a él y le pide paciencia y tranquilidad para manejar con buen juicio sus responsabilidades. Además de enfrentar con brío las dificultades ha aprendido a pensar lo que dice, hablar lo justo y discernir a las personas, entre las que le dan el empuje para arrancar y las que tropiezan su camino. Ahora ha logrado crear un equipo de trabajo en el que confía. Por ejemplo, una de sus empleadas es la encargada de manejar todas las comunicaciones, asistir a los encuentros de formación que les ofrece la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y gestionar la participación en los eventos.



A Andrés lo motiva a crecer junto a las personas que laboran en sus negocios y las familias que dependen de sus empresas, pero su principal motor son sus hijos. Tiene cinco, que espera puedan continuar el legado que él ha construido. “Yo tengo un niño de 13 años que ya trabaja conmigo. Empaca leche y va y la reparte por aquí mismo”, dice con orgullo.



Al hablar de sus hijos, sonríe y su mirada transmite la ternura y el orgullo que siente por sus esfuerzos del pasado y sus esperanzas del futuro.