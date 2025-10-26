De un rincón alternativo a un negocio exitoso

En un bar de rock en Yarumal, estaban sentados tres jóvenes de Angostura: Malory Posada y los hermanos Samuel y Mariana Luján. Viajaron casi una hora con el objetivo de disfrutar de música alternativa (rock, balada, pop) que era rara en su pueblo. De las charlas de esa noche, surgió la idea de crear un lugar para personas con gustos similares. Inspirándose en sitios como Mi Son de Yarumal y los bares de La Candelaria en Bogotá, fundaron Candelaria Café Bar. Encontraron un local en la zona de negocios de Angostura, lo acondicionaron con una barra de madera, pósters vintage y luces cálidas. Su objetivo era que se sintiera “como una invitación a la pausa, al diálogo”, cuenta Mariana.



Ninguno tenía experiencia en el manejo de negocio similar, pero el entusiasmo no los detuvo. Mariana se convirtió en la host y DJ, Samuel, en el encargado de la cocina, y Malory, en la experta en coctelería y finanzas.



Sus esfuerzos se enfocaron en la fidelización, sin importar si el cliente fuera citadino o campesino. Esto provocó que el público de los otros locales pronto invadiera a Candelaria, y con ellos, llegaron los gustos populares: la guasca, el vallenato y la música popular. De excepción en excepción, esta se convirtió en la normalidad del negocio.