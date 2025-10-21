x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Una sana alianza por la especialidad del café

Desde Niquía hasta Cabañas, más de 20 cafés de especialidad se dedican a servir en cada taza la cultura de café de origen.

  • La Corporación Cafés del Norte busca llevar el café de especialidad a más personas en Bello y el departamento. FOTO Julio César Herrera
    La Corporación Cafés del Norte busca llevar el café de especialidad a más personas en Bello y el departamento. FOTO Julio César Herrera
  • Una sana alianza por la especialidad del café
hace 5 horas
bookmark

El 27 de septiembre de 2023, se desarrolló el primer Café al Parque, una invitación para que todos los cafés de especialidad de Bello disfrutaran de la experiencia de este fruto en sus diferentes métodos de extracción. Ese encuentro encendió un cooperativismo que fue el punto de partida para la creación de la Corporación Cafés del Norte, una unión de once locales dedicados al café de especialidad, desde tiendas, exportadores y caficultores.

En Colombia, país cafetero, la cultura dominante es la del tinto, la de la “pasilla”, un café brocado, malo o vinagre que se tuesta a altas temperaturas para ocultar sus defectos, dejando el amargo que exige azúcar o aguapanela. “Esa pasilla es la que enferma”, sentencia Carlos Consuegra, representante de la Corporación y copropietario del café 1030 junto a su esposa Claudia López. Él cuenta como ella y la esposa de su socio, Alexander Ramírez, dueño de Alma Libre Coffe, sufrieron consecuencias de salud por esta bebida, lo que también priorizó una de sus metas personales, demostrar que el café de especialidad es salud.

En Bello, cerca de 157 familias cultivan café en siete veredas. “La gente no conoce la ruralidad del municipio, y eso es lo que nosotros también queremos destacar”, dice Alexander. Aunque son en su mayoría transformadores, también integran a caficultores como John Arley Henao, de El café de mi amá, llamado así porque procesa el café que cultiva su mamá en Liborina. “Nos fuimos dando cuenta de que había otros mercados, como el café de especialidad, para los que estábamos produciendo”, narra.

Una sana alianza por la especialidad del café

Uno de los retos de la Corporación es elevar la calidad del café en su municipio. La Asociación de Cafés Especiales, organización internacional que promueve sus estándares de calidad, evalúa el café en una escala de 0 a 100, y aquellos que superan los 80 puntos se consideran de especialidad. En Bello, los granos suelen ubicarse entre 80 y 82 puntos, una categoría “muy buena”, pero en otras fincas ya se producen cafés “excelentes” o “exquisitos”. Por eso, la Corporación acompaña a los productores para que identifiquen los sabores y mejoren sus técnicas de cultivo.

Muchos de sus integrantes iniciaron su camino en el Cluster de Café de la Cámara de Comercio de Antioquia. La Cámara no solo les brindó conocimiento, sino un respaldo institucional. Han continuado apoyándolos con ciclos de formación y abriéndoles las puertas a foros y ferias. En diciembre de 2024, las once marcas realizaron el lanzamiento oficial de la Corporación en la sede Niquía.

“Ya nos reconocen como una unión, nos reconocen como alguien que está haciendo esfuerzo por algo. Eso a nosotros nos llena”, afirma Carlos.

Así, mientras la cultura del café de especialidad se afianza, la Corporación sigue educando para que este sea una experiencia sensorial, bien maridada con una buena tertulia.

Utilidad para la vida