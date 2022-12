La nueva sede fue de segundo piso: al principio, dice William, creyeron que podía ser un impedimento. Es que entonces nadie subía escalas pa’ comerse un almuerzo. Pero no, recuerda el gerente: la gente se trepó a comer mondongo a un segundo piso y, desde entonces, no ha parado. “Hacían filas como las hacen hoy. Siempre nos caracterizamos por hacer un buen mondongo, que surgió de las tías y las abuelas de la familia. Desde Ciudad Bolívar, de donde eran ellas, se convirtió en un plato tradicional de los domingos, en parada obligada en la ciudad”.

“Se empezó en un pequeño mall, donde no cabían más de 100 personas. Rapidito nos faltaron parqueaderos y nos pasamos para la 35 con la 82, en Doral. Eso se convirtió en el consulado de los colombianos en Miami”, dice William. Actualmente, la empresa soporta 250 empleados directos y tiene cinco platos. No venden licor, no hacen publicidad, todo es voz a voz, según el gerente. El negocio se ha mantenido en familia, con el mondongo como bandera, un plato típico, el ajiaco y las carnes. “Sacamos una cazuela con lentejas, porque la gente nos ha ido pidiendo opciones”, cuenta.

No han querido aceptar franquicias, aunque la opción está abierta y hay un proyecto para abrir otra sede. “Hemos querido mantener el negocio familiar, los cambios pueden venir en un futuro, pero hasta el momento hemos sido muy conservadores al respecto”. El 90% de las ventas son mondongos, dice William, quien agrega que la firma se ha convertido en una de las principales compradoras de aguacate del país. Porque la gente acepta que no haya mondongo, pero no que falte el aguacate.