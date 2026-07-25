El segundo Túnel de Oriente y otras autopistas que unirán a la región con las 4G

Como el principal polo de desarrollo urbanístico e industrial de Antioquia, el Oriente también trabaja en la modernización de su infraestructura vial. Si bien el segundo Túnel Aburrá Oriente es su principal ícono en esta empresa, detrás de esta megaobra se desarrollan proyectos para conectar a la subregión con las vías 4G y enlazar a los municipios por corredores que por décadas eran caminos de trocha.
La importancia de estas obras se evidencia solo en la cantidad de vehículos que se movilizan entre Medellín y esta subregión, que ronda los 27.000, de acuerdo con la Gobernación de Antioquia, todo sin contar los automotores que únicamente se movilizan entre los territorios para transportar personas o productos.