La segunda pista del José María: la obra que ampliará la puerta de Antioquia al mundo

La principal conexión de Antioquia con el mundo se quedó corta y necesita con urgencia una ampliación. En medio de la explosión demográfica y empresarial por la que atraviesa la subregión del Oriente antioqueño, el departamento está buscando caminos para poner a rodar el que será su nuevo proyecto de infraestructura más importante de cara a los próximos años.
La que en la década de 1980 era una terminal moderna con la que se buscaba dejar atrás las precariedades del aeropuerto Olaya Herrera — para entonces con una pista repleta de huecos e incapaz de recibir a los grandes aviones modernos—, en menos de cuarenta años también se quedó corta.
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Las cifras hablan por sí solas. El complejo pensado con una capacidad de 11 millones de pasajeros al año, umbral que se esperaba no se superara por lo menos hasta 2034, en 2022 ya se había quedado estrecho con 13,5 millones de pasajeros.
Las razones para aquella explosión de viajeros fueron variadas, pero comprendieron sobre todo un posicionamiento de Medellín y Antioquia como destinos turísticos de importancia internacional, principalmente después de la pandemia.
Las previsiones apuntan a que ese incremento de viajeros continuará. De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil, se espera que en 2030 el José María movilice 18,7 millones de pasajeros al año, en 2040 a 26,8 millones y en 2055 a 42,7 millones.