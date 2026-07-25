¿Por qué la gente se quiere ir al Valle de San Nicolás? Oriente es motor de crecimiento de vivienda y construcción

Vivir en el Oriente le cambió la vida a Santiago Estrada. Hace cinco años llegó a esta región antioqueña huyendo de la polución y de los episodios de contaminación frecuentes en Medellín.
Quería respirar un aire más limpio, tener más actividad física y así se lo exigió su médico, cuando le diagnosticó una enfermedad que le afectaba un pulmón. Su adaptación fue menos traumática de lo que pensó.
Se fue a vivir en San Antonio de Pereira, Rionegro, luego de acordar con su jefe algunos días de trabajo en casa, de encontrar un colegio cercano para su hijo y descubrir actividades deportivas que empezaron a impactar su estilo de vida.
“De acá no me quiero ir. Cinco días a la semana recorro, diariamente, 40 kilómetros en bicicleta, tengo amigos, llevo a mi hijo a clases de fútbol, los fines de semana visitamos municipios aledaños como El Retiro, El Carmen, vamos a un restaurante, a un café. Soy feliz”, expresa.