¿En qué va el Plan de Expansión del Sistema del Metro de Medellín hacia el Oriente?

Con un aumento de casi el 53,3% de su población urbana entre 2005 y 2025, según los cálculos publicados por Antioquia Cómo Vamos en un informe de Dinámica Laboral de la subregión, el crecimiento demográfico del Oriente antioqueño, motivado principalmente por la aceleración del desarrollo inmobiliario y los cambios en sus dinámicas sociales y empresariales, ha propiciado una presión sobre su infraestructura vial disponible y la necesidad de fortalecer las acciones de planificación territorial para mejorar las condiciones de movilidad para sus habitantes y visitantes.
Ante la presencia de más gente, más proyectos inmobiliarios, más complejos empresariales y más vehículos en los últimos años, la infraestructura actual disponible se ha visto insuficiente para tan alta demanda. Pese al desarrollo de algunas iniciativas puntuales, como por ejemplo la apertura y puesta en funcionamiento de la primera boca del Túnel de Oriente (y la segunda en ejecución), o el intercambio vial de la glorieta del aeropuerto internacional José María Córdova, se requiere tanto la planificación de más proyectos similares, como la generación de una visión estratégica que integre a la subregión en el futuro.
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