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Video | Paraguay se ilusionó con el gol de Julio Enciso en Boston, pero Florian Wirtz anotó el empate para Alemania

El seleccionado guaraní, dirigido por Gustavo Alfaro, se enfrenta contra el seleccionado teutón en los 16avos de final del Mundial.

  • El delantero paraguayo Julio Enciso, recordado por ser esposo de una colombiana, es una de las figuras de Paraguay en Norteamérica 2026. Foto: tomada del x de @LaAlbirroja
    El delantero paraguayo Julio Enciso, recordado por ser esposo de una colombiana, es una de las figuras de Paraguay en Norteamérica 2026. Foto: tomada del x de @LaAlbirroja
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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En el fútbol no hay lógica. Menos en el Mundial de Norteamérica, donde han ocurrido tantas sorpresas. Sin embargo, hay situaciones que ocurren cuando ni el más optimista lo esperaba. Así llegó, cuando iban 42 minutos del primer tiempo del juego de 16avos de final entre Alemania y Paraguay, cuando el delantero guaraní Julio Enciso anotó el primer gol del partido.

Paraguay, que no tenía el control del balón, ni era el equipo que más atacaba en el encuentro, logró encadenar una buena opción ofensiva que inició con Miguel Almirón, continuó con un centro al área de Matías Galarza, cuya posición es en el centro de la cancha, como de cinco, pero en ese momento estaba en la banda derecha, y culminó con un cabezazo sorpresivo de Enciso.

El extremo, de 22 años, y quien juega para el Racing de Estrasburgo de Francia, dejó plantado en el centro del arco al arquero alemán Manuel Neuer, quien se convirtió en el portero que más partidos consecutivos encadena en mundiales recibiendo goles (10), de acuerdo con datos del estadígrafo Míster Chip.

Entre tanto, la anotación fue histórica para el equipo paraguayo. Enciso, quien es conocido en Colombia por haberle marcado un gol al seleccionado nacional en el estadio Metropolitano de Barranquilla el 25 de marzo del 2025 en el empate 2-2, así como por ser esposo de la influenciadora colombiana Melissa Cardona, marcó el primer gol de Paraguay en un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo.

¿Cómo fue el gol de Alemania?

Estuvo cerca de convertir el segundo en el inicio del tiempo complementario. Sin embargo, el arquero Manuel Neuer se lo atajó en una jugada donde Enciso recuperó el balón después de un error del capitán de Alemania, Joshua Kimich. Eso le dio aire a los teutones. Lo aprovecharon. Cuando mejor jugaba Paraguay, el seleccionado alemán marcó el empate.

El tanto lo hizo Kai Havertz, quien juega para el Arsenal inglés, cuando iban 53 minutos. El atacante desvió, con un cabezazo leve, una pelota dentro del área que llegó después de un centro de Florian Wirtz que el arquero guaraní no logró controlar. De momento, el encuentro va 1-1 en Boston.

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