John Jairo Romero Munevar: representante de víctimas en el exterior y fundador de la asociación Revivir, que “se ha convertido en una mano amiga para asesorar y acompañar a más de 900 familias víctimas colombianas en el exterior, promover proceso de memoria histórica y colectiva para la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral, la no repetición y el retorno voluntario”, explicó la Embajada en un comunicado.

Stefany Moreno: bailarina de salsa acrobática y ritmos latinos. Con 24 años de carrera artística, es maestra y directora de su propia fundación de baile y club deportivo Las Estrellas Mundiales de la danza. Ha viajado alrededor del mundo exponiendo su arte y cultura. Ha participado en grandes competencias del mundo como World of dance, competencia realizada por Jennifer Lopez, en Los Ángeles, finalista del programa Got Talent España y actualmente semifinalista del programa America’s Got Talent.

Martha Patricia Goyeneche Guevara: comunicadora Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en Documentales de Televisión por la Pontificia Universidad Javeriana. En 2007 se vinculó al área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga con el que produce el programa radial “Nuevos Malagueños” en la emisora local Canal Málaga Radio, dedicado a reseñar y comentar lo más importante en materia de migración y diversidad cultural en esa ciudad.

Yeison García: director de Conciencia Afro, una propuesta artística, cultural y política centrada en reivindicar realidades afro.