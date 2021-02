Antes de llegar a Colombia estuvo dos meses dando vueltas por las islas canarias con su bicicleta guerrera. La cantidad de kilómetros y la frecuencia de uso pasó factura y la bicicleta ya no estaba en condiciones para seguir andando, mucho menos para soportar el viaje por América. “Era más caro lo que tenía que cambiarle que comprar una nueva”. Encontró una bicicleta de segunda mano a buen precio y ya con algunas mejoras, funcionó. “Está como para un museo”, cuenta, “el valor sentimental solo lo tiene para mí y la gente no me daría ni cinco céntimos por ella”.