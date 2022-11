El vergonzoso hecho ocurrió el pasado jueves en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Y se popularizó en Twitter con este mensaje: “Quiso entrar a la fuerza, la señorita no la dejó, le dio un cabezazo y le produjo convulsiones . ‘Usted no sabe quién soy yo’”.

Finalmente, Avianca afirmó que existe un incremento en el número de agresiones de pasajeros a personal de la tripulación, azafatas y funcionarios.

Agresora se disculpó

Camila Gutiérrez se pronunció para disculparse con la auxiliar de vuelo y con sus seguidores. “Fue un error completamente mío, ya presenté mis disculpas con la señorita de Avianca. Obviamente la voy a indemnizar y estoy en conciliación con ella. Cometí un error muy grande”, dijo.

Y agregó: “Yo sé que a ustedes les encanta dar látigo y bueno, me lo merezco, les pido disculpas públicas a ustedes, a la señorita también; espero que esto pase pronto, esto me va a servir para mejorar mucho como ser humano para que no pasen este tipo de cosas”.