Conozca a Valeria Duque, la modelo por la que Rosalía y Rauw Alejandro supuestamente habrían terminado su relación

Pero no pasó mucho tiempo de conocerse la noticia, para que sus fans empezaran a especular sobre los posibles motivos. Hasta que apareció en Twitter una cuenta a nombre de una tal Juliana García, que decía tener todos los detalles sobre la principal razón de la ruptura.

Y aunque la mujer de la cuenta anónima no se atrevió a revelar nombres, más que el de la joven pareja, por temor a represarías, los mismos internautas se han atrevido a decir que la “Venita” de la que habla, sería Valeria Duque, una reconocida modelo paisa de 31 años, quien ha participado en los últimos años de importantes producciones musicales y campañas publicitarias.

Pero, ¿cómo se difundió el rumor?

La cuenta a nombre de Juliana García asegura que después de que “Venita” o Valeria Duque regresa a Colombia, le cuenta a la también modelo “Lalita” o Laura Hernández –quien también ya tiene nombre propio–, que habría pasado la noche con Rauw Alejandro; y sería entonces por ese lado que el rumor se expandiría y llegaría hasta los oídos de quien sacó a la luz, semejante escándalo.

Pero las fuertes declaraciones de García o de quien pueda estar tras este perfil, dicen que no sería la primera vez que Valeria tendría un encuentro con un reconocido cantante de la industria del reguetón, y que es conocida por tener una sola regla: “ella no repite jamás”. Esto para decir que el artista puertorriqueño, después de su primer encuentro, había estado buscando la posibilidad de que se pudieran ver de nuevo, pero ella no aceptó.