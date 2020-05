Prepare su agenda, hay series nuevas para ver en mayo

Trying traduce tratando. Es lo que Jason y Nikki han estado haciendo, tratar de tener un bebé y, como dice la sinopsis de esta nueva comedia, “es lo único que simplemente no pueden tener”.

Las series son Rick and Morty, Final Space, Robot Chicken y Aqua Teen Hunger Force , consideradas de culto por los fanáticos, “y serán parte de este ciclo nocturno de la mano de personajes que se ríen de todo, que no conocen de censura y que están llenos de acidez”.

10 de mayo 8:00 p.m.

I Know This Much Is True - HBO

Debía estrenarse en abril, pero los fanáticos de Mark Ruffalo tendrán que esperar para verlo hacer dos papeles en esta producción de HBO.

De esta miniserie se dice que tendrá 6 episodios y se sabe que está basada en la exitosa novela con el mismo nombre de Wally Lamb, escrita y dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Mark Ruffalo. El actor y activista hace dos papeles, son dos gemelos, uno es Dominick Birdsey quien cuida a Thomas hasta que se descubre la verdad sobre su historia familiar.

Al lado de Ruffalo están Juliette Lewis, Rosie O’Donnell y Melissa Leo.

