¡Prepárese! si es seguidor de House of the dragon porque para el próximo episodio ni Rhaenyra ni Alicent serán las mismas que ha visto hasta ahora.

¿Por qué?

La serie que trae de vuelta el universo de Game of Thrones, presentó este 18 de septiembre su quinto episodio llamado “Iluminamos el mundo” y con este llegó a la mitad de su primera temporada.

El avance en el tiempo entre este quinto episodio y el sexto, programado para el domingo 25 de septiembre, será de aproximadamente 10 años por lo que las jóvenes Rhaenyra y Alicent ya serán adultas y llegarán otras actrices a interpretarlas.

Rhaenyra fue interpretada en su juventud por Milly Alcock, actriz australiana de 22 años.

Alcock comenzó su carrera desde los 14 años especialmente en series en su país natal. En 2018 recibió en Australia el premio Casting Guild of Australia Awards como estrella en ascenso y en 2020 el premio AACTA de la Academia Australiana de Cine y Artes de Televisión, a la Mejor Actuación en una Comedia de Televisión por la serie Upright.

Alcock se despidió de la serie en su cuenta de Instagram: