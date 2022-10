Por Claudia Arango Holguín

Desde el comienzo de House of the Dragon, HBO compartió videos en los que George R. R. Martin explicaba no solo la naturaleza de los Targaryen, la familia en la que se centra esta historia basada en su libro Fuego y Sangre, sino también sobre la confianza que él depositó en Ryan Condal y Miguel Sapochnik, los creadores de esta primera temporada. Puede leer: Los genios detrás de House of the Dragon Los libros y la serie tienen algunas diferencias que, por lo visto, a Martin no le han causado ningún inconveniente, por el contrario, lo presentado hasta ahora (van 8 de 10 capítulos) de House of the Dragon “me ha ayudado a alegrar mis domingos”, dijo en su publicación.

Martin precisó, en su escrito, que no puede hacer una crítica de la serie porque no sería objetivo, pero que sí puede elogiar a Ryan Condal, Miguel Sapochnik, al reparto y a todo el equipo “por el trabajo que han hecho”. Publicidad Para Martin, específicamente el episodio del domingo 9 de octubre, “El señor de las mareas” fue todo lo que esperaba y además de felicitar a la guionista de ese capítulo Eileen Shim y a la directora Geeta Patel, tuvo palabras de admiración para el actor Paddy Considine, por su interpretación del rey Viserys, el primero de su nombre: “El personaje que ha creado para la serie es mucho más poderoso, trágico y completo que mi propia versión en Fuego y sangre, y estoy medio tentado de volver atrás, romper esos capítulos y reescribir toda la historia de su reinado. Paddy merece un Emmy sólo por este episodio. Si no lo consigue, no hay justicia”. Le puede interesar: Las escenas de sexo en House of the Dragon también tienen un coordinador de intimidad

Paddy Considine en House of the dragon en el episodio 8 de la serie. FOTO: CORTESÍA HBO MAX

También aclaró que no va a reescribir realmente Fuego y Sangre, “eso era una broma” y añadió: “Hay muchas más cosas que me encantaría escribir en el blog, pero no tengo tiempo...” Publicidad Sobre la supuesta rivalidad con Los anillos de poder, dijo que existe sobre todo en los medios de comunicación, y cita entrevistas que él y Ryan Condal han dado en la que afirma que “nada le complacería más que ver el éxito de ambos programas. Soy un fanático de la fantasía, y quiero más fantasía en la televisión”, por eso alaba además series como The Witcher o The Sandman y dice querer más.

Puede leer: Cada vez mejor: los misterios que esconde la intro de House of the Dragon Siguiendo con House of the Dragon y los saltos temporales quiso hacer algunas reflexiones sobre el tema, “no es un tipo declaración oficial”, aclaró, reiterando de nuevo que hay mucho que decir, pero que no tiene tiempo (lo que la gente espera es que esté trabajando en los libros que le faltan). Publicidad Pero si enfatizó que Condal ha manejado muy bien esos saltos y que le han encantado las versiones jóvenes y las adultas de Alicent y Rhaenyra. “¿Desearía que hubiéramos tenido más tiempo para explorar la relación entre Rhaenyra y Ser Harwin, el matrimonio de Daemon y Laena y su estancia en Pentos, el nacimiento de varios y diversos hijos (y sí, Alicent le dio a Viserys cuatro hijos, tres y una hija, su hijo menor Daeron está en Ciudad Vieja, simplemente no tuvimos tiempo de incluirlo en esta temporada), y todo lo demás que tuvimos que omitir? Sí, pero sólo hay un número determinado de minutos en un episodio y sólo hay un número determinado de episodios en una temporada”.

La Danza de Dragones se desatará tras la muerte del rey Viserys. Este es el bando de los negros en la pelea por el Trono de Hierro. FOTO: CORTESÍA HBO MAX

No sin antes agregar que pareciera que hoy son cada vez menos los episodios y que cuando era niño las series tenían 39 episodios por temporada. “Si House of the Dragon tuviera 13 episodios por temporada, tal vez podríamos haber mostrado todo lo que tuvimos que ‘saltar en el tiempo’... aunque eso habría supuesto el riesgo de que algunos espectadores se quejaran de que la serie era demasiado ‘lenta’, de que ‘no pasaba nada’. Así las cosas, estoy encantado de que sigamos teniendo 10 horas cada temporada para contar nuestra historia”