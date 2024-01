¿Cuáles son los nominados a las principales categorías?

Nominadas a Mejor serie de drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)Yellowjackets (Showtime)

Nominados a mejor guion en serie de drama

Andor (Disney+) - Beau Willimon

Bad Sisters (Apple TV+) -Sharon Horgan, Dave Finkel y Brett Baer

Better Call Saul (AMC)- Gordon Smith

Better Call Saul (AMC)- Peter Gould

The Last Of Us (HBO Max) - Craig Mazin

Succession (HBO Max) -Jesse Armstrong

The White Lotus (HBO Max) - Mike White

Nominadas a Mejor actriz principal en serie de drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (La diplomática)

Sarah Snook (Succession)

Nominados a Mejor actor principal en serie de drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Nominadas a Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Amazon Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Merlina (Netflix)

Nominadas a Mejor guion en serie de comedia

Barry (HBO Max) - Bill Hader

The Bear (FX) - Christopher Storer

Jury Duty (Amazon Freevee) - Mekki Leeper

Solo asesinatos en el edificio (Hulu) - John Hoffman, Matteo Borghese y Rob Turbovsky

The Other Two (HBO Max) - Chris Kelly y Sarah Schneider

Ted Lasso (Apple TV+) - Brendan Hunt, Joe Kelly y Jason Sudeikis

Mejor actor principal en serie de comedia

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jason Segel (Shrinking)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz principal en serie de comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Merlina)

Mejor miniserie o serie limitada

Bronca (Netflix)

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Nominadas a Mejor serie animada

Bob’s Burgers

Entergalactic

Primal

Rick y Morty

Los Simpson

Mejor película para televisión

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Fire Island

Hocus Pocus 2

Prey

Weird: The Al Yankovic Story

Mejor programa de variedades

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Mejor docuserie

Dear Mama (FX)

100 Foot Wave (HBO Max)

Secrets of the Elephants (National Geographic)

The 1619 Project (Hulu)

The U.S. and the Holocaust (PBS)