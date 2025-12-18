x

Carlos Manuel Vesga, el actor colombiano que protagoniza Pluribus, una de las mejores series de 2025

El bogotano hace parte del elenco de Pluribus, considerada por la crítica como una de las mejores series del 2025. EL COLOMBIANO conversó con él.

    Carlos Manuel Vesga interpreta a Manousos Oviedo en Pluribus. FOTO: Apple TV
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

18 de diciembre de 2025
bookmark

Desde antes de que se estrenara, el pasado 7 de noviembre, ya se especulaba que Pluribus sería la gran serie de 2025. El argumento –y con razón– que se esgrimía antes de conocer realmente de qué iba esta distopía era el regreso de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, considerada una de las mejores series de todos los tiempos y sin la cual sería difícil imaginar la televisión tal como la conocemos hoy.

Le puede interesar: ¿Quién es la persona más miserable del mundo? Esto es lo que dice Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad

De esta nueva producción, que marca el cierre de la filmografía de Gilligan tras el estreno de la temporada final de Better Call Saul en 2022, se sabía que sería de ciencia ficción, que tendría nueve episodios y que su protagonista sería Rhea Seehorn, actriz que también hizo parte del elenco del spin-off de Breaking Bad.

Sin embargo, de lo que poco se habló –y que ahora, cuando la serie estrena este viernes su penúltimo episodio, ha cobrado gran relevancia– es del protagonismo del actor colombiano Carlos Manuel Vesga. En Pluribus, el bogotano, recordado por la telenovela Amor sincero o por la serie Secuestro del vuelo 601, interpreta a Manousos Oviedo, un colombiano que migró a Paraguay y que, junto a Carol Sturka, una escritora estadounidense de novelas románticas, es una de las pocas personas en el mundo inmune a la radical transformación de la raza humana que narra la serie.

Explicar con precisión la trama de Pluribus, que se convirtió en la serie más vista en la historia de Apple TV y cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro 2026, no es una tarea sencilla. Si algo puede acercarse a lo que ocurre en los siete episodios disponibles hasta ahora es la idea de que la humanidad debe ser salvada de la felicidad, justamente, por la persona más infeliz del planeta.

Volviendo a Manousos, el personaje colombiano es uno de esos roles silenciosos que, poco a poco, revela lo indispensable que resulta para el desarrollo de la historia. “Es un colombiano que ha migrado a otro país. Ha logrado, más o menos, construir algo allí; no es mucho, pero es suyo, lo defiende y lo aprecia profundamente. Y, de pronto, se lo quitan”, explicó Vesga a EL COLOMBIANO sobre Oviedo. Añadió que uno de los elementos clave para construirlo fue comprender la migración y “la pérdida, el miedo, la incertidumbre y el trauma que implica. Todo eso, para mí, explicó en gran medida por qué Manousos reacciona como reacciona y asume la postura que toma frente a este fenómeno que se toma el mundo”.

Para llevar a la pantalla a este colombiano –a quien, además del acento, lo delata su devoción a la Virgen del Carmen, patrona nacional, cuya estampita aparece pegada en el espejo de su auto–, Vesga ha contado en otros medios que lo primero que hizo fue enviar un par de escenas en español e inglés, sin saber que se trataba de un proyecto del tamaño de esta serie. Solo después se enteró de que era para la nueva serie de Vince Gilligan, a la que se presentaron 686 actores para interpretar a Manousos. Una cifra que, asegura, no olvida: fue seleccionado entre los cinco finalistas y, finalmente, elegido como uno de los protagonistas.

Más allá de su calidad técnica, Pluribus ha generado conversación por los dilemas que plantea. Las preguntas sobre la individualidad, la felicidad, la paz o la libertad que se hacen los espectadores son similares a las que se plantearon Seehorn y Vesga durante el rodaje. Una de ellas, cuenta el actor, es si se puede ser sabio e inocente al mismo tiempo, a lo que él responde que no, que una condición anula a la otra. También surge el interrogante sobre qué es la felicidad y dónde está, y Carlos asegura que él, “personalmente, como artista, siempre ha creído que está dentro de uno”. Su conclusión es clara: “Lo fabuloso de Pluribus es que no te dice qué pensar, pero te deja pensando. Es un show maravilloso porque tiene muchas capas: uno puede quedarse en una sola o leer varias. Plantea preguntas profundas y trascendentales”.

Antes de esta producción, Vesga veía la llegada a Hollywood como un imposible. “Yo ni siquiera me había permitido soñar con llegar ahí porque era algo que simplemente no iba a pasar. En mi ecuación eso no existía: que vinieran a buscar a un colombiano en Colombia. Siempre pensé que me iba a quedar trabajando aquí; ir a probar suerte como actor en otro país era una posibilidad que descarté desde el inicio. Yo decía: ‘Bueno, tengo una carrera en Colombia’, así que me quedo acá. Si vienen a buscarme aquí, voy; si no, no. Y no era por mamón, ¿sabes?, sino porque sabía que eso no iba a pasar”, le contó a este medio.

Ahora no piensa en un nuevo proyecto, ni en las puertas que puede abrir el estar en una de las mejores producciones del año. Asegura que está enfocado en la segunda temporada, en hacer su mejor trabajo y luego llegará el momento de ver qué viene después de Pluribus.

