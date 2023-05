¡Para ver en TV! Una lista de series que visibilizan la salud mental

Lo ideal es que si se reconoce en un personaje asista a terapia para descubrir qué sucede. Porque ojo: puede que solo se sienta identificado con su realidad, con la manera en la que lidia con los sucesos de su vida, pero no significa que por eso ya tenga un trastorno o haya alguna enfermedad mental”, expresó la psicóloga Laura Restrepo.

El deber de los directores y guionistas es informarse, de manera responsable, con especialistas en salud como psicólogos para lograr producciones fidedignas de la realidad y no abusar de la ficción, porque más allá del cine, hay gente delante de las pantallas que se puede ver reflejada.

La OMS informó que, hasta el año pasado, una de cada ocho personas padecía de un trastorno mental. No es una coincidencia que en lo audiovisual se visibilicen cada vez más estas problemáticas y veamos personajes con trastornos como la depresión, la ansiedad, bipolaridad, con trastorno obsesivo compulsivo y más.

La industria cinematográfica y la televisiva son —además de entretenimiento— herramientas de difusión para visibilizar ciertos temas. Ahora una tendencia es usarlas para abordar la salud mental y representar la vida de personas que padecen trastornos mentales, que no son pocas.

This is us