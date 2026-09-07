¿Se acuerda de Mario Baracus o Mr. T.? Se estrena un documental sobre su vida

El nombre Laurence Tureaud seguro no les para nada familiar, pero si mencionamos Mario Baracus, uno de los personajes de Los Magníficos (serie de televisión con gran éxito en los 80) seguro lo recuerda. O también Mr. T, que es el nombre que usó luego el actor para ser reconocido en el mundo del boxeo, la lucha y la televisión. Este personaje que conquistó el mundo como ícono de los ochenta llega a un documental que trae Netflix y que “revela la historia detrás del peinado, las cadenas y la icónica frase del actor. Contada por el mismísimo Mr. T.”, cuenta la reseña.

El documental, que dura 48 minutos, toca el tema de sus orígenes y camino a la fama, cuando comenzó en Chicago, su etapa como portero y cómo nació su icónica imágen, esa que todos conocimos en los 80, con su corte de pelo tan particular (que muchos imitaron) y sus candenas, anillos y extrafalarios accesorios. Además su salto al estrellato no se dio con Los Magníficos, su primera película fue Rocky III, en 1982, en la que tuvo el papel de Clubber Lang en Rocky III, pero no hay que dejar de reconocer que fue como Mario Baracus que se dio a conocer en el mundo. Mr. T. también explica en qué momento se aleja de las pantallas y las razones que tuvo para hacerlo. Puede leer: Tres años después de su muerte, Netflix estrenará el primer gran documental sobre Matthew Perry Pero no todo ha sido color de rosa porque incluso el mismo actor no ha estado conforme con el documental como lo registran medios internacionales.

“El documental me enfadó, porque no cubrieron muchas cosas”, dijo Mr. T. al periódico británico The Guardian y añadió que cuando lo vio pensó que era una basura: “Me ensalzan y luego intentan humillarme. Soy mucho más que eso. Entrevistaron a mi pastor durante dos días y solo aparece 30 segundos en pantalla. Eso es lo que en la comunidad negra llamamos un hombre blanco que quiere cambiar la historia y controlar la narrativa. Si no me conoces, vas a pensar que soy un monstruo”, detalló. Mr. T, que ahora tiene 74 años, es un cristiano renacido y sugirió que el documental no mostraba adecuadamente su labor benéfica con el Ejército de Estados Unidos o la Fundación Make-a-Wish; y critica algunas declaraciones en el documental que aseguran que su carrera había decaído debido a malas decisiones empresariales. “Lo único que quería era comprarle a mi madre una casa preciosa y vestidos bonitos. Hice eso en los 80, así que el juego había terminado. Se acabó. Ya me estaba marchando. Como dice el poema, si puedes codearte con reyes y reinas sin perder tu sencillez, entonces serás un hombre, hijo mío. ¿Cuántas personas han vendido su alma al diablo persiguiendo dinero? Yo no persigo el dólar. Nunca lo he hecho”, registró además el diario The Independent. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas