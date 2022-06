Corozo no cambia los frijoles ni el sancocho por un plato gourmet

Aunque desde los 10 años cocina, hace arepas, frijoles y sopas, es la primera vez que asume el reto de hacer comida gourmet.

“Yo pensé que con lo que sabía les iba a dar sopa y seco a todos, pero me di cuenta que realmente no sabía hacer casi nada, que al arroz que a uno le sabe bueno allá no sirve, me di cuenta que del mundo gourmet no sabía nada”, comenta Corozo.