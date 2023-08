Fanáticos del básquet: llega la nueva temporada de Lakers: tiempo de ganar

En eso se han centrado desde HBO para crear la serie Lakers: tiempo de ganar, en inglés Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, que en 2022 presentó su primera temporada con 10 episodios y este domingo 6 de agosto trae otros 10 capítulos más para explorar ahora el periodo entre 1980 hasta 1984, que culmina con la primera revancha profesional de las estrellas más grandes de la era: Magic Johnson y Larry Bird.

Kevin Messick, productor de la serie, le contó a EL COLOMBIANO que desde el inicio sabían que la fanaticada del básquet era grande en el mundo, “el baloncesto es grande a nivel mundial, por eso esperamos que la audiencia que creció con las leyendas que estamos retratando en esta temporada como Magic Johnson y Larry Bird disfruten de la serie que además trae toda esa era de cultura pop y entretenimiento que se mezclaron con el deporte.

Estamos haciendo una mirada retrospectiva y es posible que al verla aprendan algo que no sabían o algo que no recordaban, pero al final del día estamos haciendo una especie de carta de amor a esos jugadores de ese momento”.

Sobre los retos de retratar a personas reales y hacerlo con libertad, Messick lo compara con un acto de malabarismo. La serie se basa en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s de Jeff Pearlman, “que fue un libro muy investigado sobre la época. Pero además de eso, nuestros escritores realmente fueron meticulosos en su investigación y de hecho, brindamos esta temporada un montón de ese material para que muchos de los periodistas vean de dónde salió la información y qué es verdad y qué no”. Eso se irá desglosando tras la emisión de cada capítulo para generar conversación en redes sociales, por ejemplo.