¿Qué fue lo que más vieron los colombianos en Netflix?

10. You: Temporada 2

9. The Umbrella Academy

4. The Witcher

Netflix no ha dejado de emitir sus series completas, para que los televidentes escojan, si verla de una, en un fin de semana de descanso o de a poco. Cada vez más entrega películas propias que comienzan a ser tenidas en cuenta para la temporada de premios.

10. No Te Metas Con Los Gatos: Un Asesino en Internet

Dos conocidos personajes se llevaron los primeros lugares en cuanto a los llamados programas de realidad, se trata de Bear Grylls, el aventurero experto en supervivencia, escritor, presentador y ex militar británico con su programa You vs. Wild, seguido de la maestra japonesa del orden Marie Kondo.

1. You Vs. Wild

2. ¡A Ordenar Con Marie Kondo!

3. Sugar Rush: Temporada 2

4. Hyperdrive

5. Grita, Te Estamos Filmando

6. Reas

7. Sugar Rush: Delicias Navideñas

8. Glow Up

9. Nailed It! México

10. Lo Que Vi: Temporada 2