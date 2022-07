En el evento también estuvo invitado el actor Fabien Frankel que interpreta a Ser Criston Cole que no hará parte de la familia Targaryen, pero sí lo será de otra dinastía conocida en Game of Thrones, los Dorne.

Añade Smith, una cara conocida por sus papeles del Duque de Edimburgo en las primeras temporada de The Crown o ser The Doctor en la famosa Doctor Who , que esa grandeza y esa locura se trasmite mucho en cada Targaryen, “y también se le trasmite la violencia y eso los permea a todos en esta familia y lo tienen en cierta medida”.

La referencia que tienen los espectadores de la familia de los dragones, sin leer aún el libro, es Daenerys, interpretada por Emilia Clarke y su hermano Viserys, que duró poco en la serie, pero que dejó ver el halo de locura de la familia. Smith reitera que esta es una historia previa a esa que la gente vio en las 8 temporadas de Game of Thrones, “Es cierto que Daenerys fue icónica, pero ella en esta serie ni siquiera existe y a futuro será como mi tatatataranieta. Son 200 años antes, es una sensación distinta, es una familia que no se ha explorado”.

Siguiendo el tema de la familia Targaryen, Smith detalla que en realidad es una familia muy complicada, “pero interesante. Hacen cosas muy extremas como se ven en los libros, ya vieron hasta dónde llegan muchos de los personajes dentro de la familia. Nos estamos enfocando en su naturaleza doméstica, digamos, por que Juego de Tronos iba brincando de un mundo a otro y aquí está más focalizado en este grupo familiar”.

No podía faltar en la conversación el tema del final de Game of Thrones que causó tanta polémica y si quizá en La Casa del Dragón se podrá explicar un poco ese desenlace.

Smith prefirió no referirse al tema: “No voy a decir mucho y reitero que esta historia se desarrolla mucho tiempo antes que Game of Thrones, estamos contando la historia de otra familia. La presión del público es algo bueno, los fanáticos ya tienen una pasión, siguen la serie, hasta cierto punto la han adoptado y queremos lograr algo entretenido para ellos, si lo es o no lo es, ya no depende de nosotros, ustedes lo decidirán y crucemos los dedos que lo sea, sino bueno, pues nos levantaremos de nuevo”, precisó.

Puede leer: Esos finales de serie que no gustaron

A la hora de resumir la serie en varias palabras, tanto Smith como Frankel enunciaron términos como: dragones, pelucas rubias, violencia, amor, pérdida, cuchilladas y dolor, “y todo lo que vieron y disfrutaron de Juego de Tronos, es evidente aquí también solo que se cuenta desde otra perspectiva”.

Ambos hablaron del primer episodio y una pelea que se verá entre ellos, “nos peleamos mucho”, dijo Franke, “no puedo decir más”. Y tocará esperar hasta el 21 de agosto para ver qué tan atractiva será esta historia de dragones, traiciones y fantasía.