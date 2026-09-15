Gary Oldman habla sobre la sexta temporada de Slow Horses: “Uno lleva el ADN del personaje consigo”

¿De cuántas maneras se puede ver a Gary Oldman a los ojos? Sentado en una poltrona de cuadros marrones mientras mira fijamente hacia la cámara es inevitable pensar que ese hombre de cabellos y barba gris ha sido mago, vampiro, primer ministro del Reino Unido, comisario, agente corrupto de la DEA, cantante, empresario y, más recientemente, espía. De hecho, es de Jackson Lamb, el personaje que interpreta desde hace seis años, de quien está hablando al otro lado del computador este recién nombrado sir inglés, protagonista de Slow Horses, una de las series de televisión que figura entre lo mejor de lo que va de esta década y que este miércoles estrenará su sexta temporada. Lea: Estas son las series que tiene que ver en 2026, según los Premios Emmy Para quien no ha visto la serie, lo más importante sería aclarar que, en realidad, el ganador del Óscar no es un espía porque, si uno sigue ese hilo de pensamiento que va del nombre del actor a su país de origen, del Reino Unido a la tradicional imagen del agente británico, llegaría al punto final de que Lamb podría y debería parecerse a un George Smiley o, cómo no, a James Bond. Sin embargo, como no hay nada más alejado que eso de la realidad, lo correcto sería llamar a Jackson Lamb un antiespía. Si bien es audaz y se destaca por su razonamiento, no es ni apuesto ni hábil físicamente, sino que más bien se destaca por estar borracho, estar irritado, hacer irritar fácilmente a los demás y tirarse gases constantemente. A pesar de ese perfil, Lamb es el líder de aquellos que trabajan en Slough House, un departamento al que llegan aquellos agentes del MI5 como castigo por errores graves, pero no imperdonables. A ese grupo de funcionarios se les conoce como Slow Horses, que es también lo que le da nombre a la serie estrenada en 2020. La producción está basada en la saga del escritor británico Mick Herron y, además de contar con Oldman, el elenco está compuesto por Jack Lowden y Kristin Scott Thomas, y ha tenido las apariciones de Olivia Cooke y Jonathan Pryce.

Los seis episodios de la nueva temporada mostrarán cómo los Slow Horses se convierten en fugitivos, a la par que Diana Taverner —el personaje de Scott y una de las antagonistas de la serie— entra en un juego de venganzas que podría dejar consecuencias mortales. En ese plan de fuga en el que se ven involucrados los agentes, una de las preguntas que aparece es si Jackson, cínico y libre de sentimentalismos, dará un giro hacia una faceta paternal. “Lamb les hace pasar un mal rato a los Slow Horses, pero, debajo de todo eso, es increíblemente leal y, en última instancia, creo que estaría dispuesto a recibir una bala por ellos. Así que esta temporada sí vemos una versión más protectora y, si se quiere, más paternal”, aseguró Oldman. Cuando uno habla de series, especialmente con aquellos actores que han construido su carrera personificando a alguien durante años y temporadas enteras, es habitual escuchar sobre los giros y los cambios de personalidad de esa figura. Lo particular, a la hora de escuchar a Oldman, de 68 años, sobre Slow Horses es que esta es la primera vez en su carrera de más de cuatro décadas que participa en un proyecto tan largo.

Tal vez por eso, antes de hablar, da la impresión de recorrer en un par de segundos ese perfil psicológico complejo de la persona en la que se ha empeñado en convertirse durante seis años. “Lleva el ADN del personaje consigo”, como él mismo dice, y también aparenta tener en su mente ese universo ficticio del que conoce a la perfección las reglas que lo rigen a él y a todos aquellos que giran a su alrededor. Aunque en Harry Potter y en Batman interpretó a Sirius Black y a James Gordon, respectivamente, en varias películas, el mismo Oldman reconoce que no son experiencias equiparables a esta, en la que “aunque no estés pensando conscientemente en Jackson Lamb en tu vida cotidiana, puedes activarlo cuando quieras”. Ahora, el hecho de tener la capacidad de entrar en ese personaje en cualquier momento no significa que haya adquirido los vicios de Lamb. Gary aclara que no huele mal, a pesar de los trucos del maquillaje y el vestuario que le han hecho pensar lo contrario a los seguidores de la serie. Ya no bebe ni fuma, aunque a veces disfruta de la comida chatarra, pero sabe que no debería. También confiesa que ahora, a diferencia de su juventud, disfruta de abstenerse de la confrontación porque la vida es muy corta y “no quiero herir los sentimientos de nadie, ni hacer que alguien se sienta menos o incómodo”.

Y lo que extraña, que es al mismo tiempo lo que lo ha mantenido motivado durante estos años, es el equipo de producción que ha hecho posible Slow Horses, que este lunes fue premiada en los Emmy, que ha recibido cientos de nominaciones a otros galardones y que ha sido calificada por los críticos con puntajes casi perfectos en Rotten Tomatoes. La explicación de ese éxito para el actor británico está, por una parte, en ese efecto contrario que tiene la producción: en vez de reducir sus espectadores en cada nueva temporada, los aumenta, al igual que la calidad. Y, por otro lado, en que agarra ese mundo fascinante y glamuroso de los espías para darle la vuelta y transformarlo en un lugar donde hay de todo, menos superhéroes, pero sí alcohólicos, drogadictos, personas disfuncionales, que tienen deudas o que se están divorciando. La consistencia de la historia se mantiene, al igual que la de los personajes. Ahí es donde, para Oldman, entra la fascinación. “Porque, como probablemente sabes, algunas series hacen que inviertas tu tiempo en ellas y sigas a los personajes, creas que los conoces y, de repente, todo se descarrila. Es muy decepcionante cuando has invertido tanto tiempo en una serie y, de repente, salta el tiburón. Así que espero que esa sea la razón por la que seguimos al aire y por la que continuamos. Es una cuestión de mantener el control de calidad”, concluye. Siga leyendo: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en septiembre 2026 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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