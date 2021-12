A pesar de esto es claro que diciembre no verá una nueva temporada de Bridgerton ni de The Crown , pero Netflix tiene listas otras producciones que también tienen su público como The Witcher y Cobra Kai (la continuación de las películas de Karate Kid), por ejemplo. Y así como Netflix, los servicios de streaming quieren “ganar el año” y esperan conquistar a sus suscriptores con buenos títulos de series y películas.

And just like that...

Así se llamará la serie de 10 episodios que trae un nuevo capítulo de la icónica Sex and the City. El próximo 9 de diciembre se estrenará con un episodio doble y los siguientes ocho episodios se estrenarán semanalmente todos los jueves.