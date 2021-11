Sin embargo, esa no es la única opción que podrá encontrar en la plataforma. Desde el 5 de noviembre estarán disponibles la miniserie El asesino improbable , que narra la vida de Stig Engström, el diseñador señalado de cometer el crimen de un primer ministro sueco que logró eludir a la justicia hasta el día de su muerte mediante una mezcla de astucia y suerte.

Las más esperadas

Aparte de Narcos México, el público ha estado a la expectativa por la quinta temporada de Big Mouth, la serie animada para adultos creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett y Mark Levin.

A dos metros de ti también hace parte de la lista de las más aclamadas por los usuarios de Netflix. Su llegada se hará oficial a partir del 20 de noviembre.

Esta sección la cierran Las Kardashians (Keeping up with the Kardashians), reality que estrenará su séptima y octava temporada.

También está la cinta Alerta Roja, que también se verá en cines a partir del 4 de noviembre y en Netflix estará disponible a partir del 12. Es la cinta protagonizada por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson y que narrará la historia de un agente del FBI (Johnson) que deberá atrapar a una ladrona que tiene alerta roja de la Interpol –la máxima orden de arresto reservada para los criminales más buscados del mundo– conocida como El alfil. Para ello deberá hacer equipo con el mayor estafador, Nolan Booth (Reynolds): “Comienza una insólita aventura de alto nivel para los tres, en la que tendrán que atravesar una pomposa pista de baile, se verán atrapados en una prisión remota, llegarán hasta la selva profunda y –para colmo de males– soportarán su mutua compañía”, dice la sinopsis