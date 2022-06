La trama

Sin límites narra la historia de la primera vuelta al mundo en barco, esa experiencia inicial que logró la circunnavegación del globo y coincide con la celebración del quinto centenario de la expedición (empezó en 1519 y terminó en 1522). Es una superproducción española dirigida por Simon West (el mismo de Tomb Raider) y que mostrará la historia épica de un grupo de marineros en un viaje hacia lo desconocido.

Gracias a este viaje se demostró finalmente que la Tierra era redonda y se transformó no solo el comercio o la economía, también la astronomía y el conocimiento del planeta.

Santoro lo confirmó a EL COLOMBIANO que los libretos le llegaron tres semanas antes del primer confinamiento de la pandemia. “Me quedé confinado con mi familia y con Magallanes por un año”.

Aprovechó el tiempo e investigó por su cuenta, “hablé con una historiadora española que me ayudó mucho, me consiguió mucho material, leí sus dos biografías, la de Stephan Zweig y Antonio Pigafetta, Magallanes tiene una imagen muy controvertida, opiniones opuestas de héroe y villano y me interesaba encontrar un poco de humanidad para este personaje, no para gustar u odiar, sino para que sea entendido”.

Precisamente Zweig lo describe en su libro Magallanes como un hombre enigmático y solitario: “No era fácil estar con él y por él; quizás era más difícil aún, para el trágico solitario, estar tan solo consigo mismo”.

Santoro concuerda con esta descripción, “por ahí me fui con el personaje, era un hombre muy solitario, que no lidiaba con sus emociones, se dice además que era un hombre difícil, obsesionado, extremista, muy sensato, un gran estratega y visionario. Por ser terco logró hacer este viaje y cambiar la historia de la humanidad”.