Cerca de las 11:30 a.m. de este sábado 31 de mayo –y tras ajustar casi dos días sin postear nada– el presidente Petro escribió en la red social X: "El Nuevo Liberalismo era nuevo, no fascismo, en mi gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias. Bogotá no necesita de Peñalosas jugando a las convivir".

Esto lo dijo en referencia al exalcalde Enrique Peñalosa, con quien también mantiene un debate permanente por posturas antagónicas.