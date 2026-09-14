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Premios Emmy: conozca en vivo todos los ganadores en la gala de la televisión con un colombiano nominado

Se entregan los premios a lo mejor de la televisión. El colombiano Carlos-Manuel Vesga llega como nominado en la categoría de Mejor actor de reparto en serie dramática.

  • Carlos-Manuel Vesga contó que llevó a la gala a su padre de 82 años. FOTO Getty
    Carlos-Manuel Vesga contó que llevó a la gala a su padre de 82 años. FOTO Getty
  • Matthew Rhys hizo historia al ganar dos premios en la noche en las categorías de actuación. FOTO Cortesía Getty
    Matthew Rhys hizo historia al ganar dos premios en la noche en las categorías de actuación. FOTO Cortesía Getty
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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A las 7:00 de la noche, hora colombiana, comenzó el show presentado por la actriz Mariska Hargitay, recordada en Colombia por su papel de Olivia en Law & Order.

Previo a la ceremonia, el colombiano Carlos-Manuel Vesg, nominado esta noche, habló con la transmisión oficial de todo lo que ha sido su viaje como Manousos Oviedo en Pluribus al final de la primera temporada: “Me parece fabuloso que lo que sucede entre mi personaje y el de Rhea es que no están de acuerdo, no se llevan bien, tienen que negociar, así como somos los humanos”. Contó además que llegó a la ceremonia con su papá, de 82 años.

Lastimosamente el premio no fue para él, en la categoría de Mejor actor de reparto en serie dramática, el ganador fue Tom Pelphrey, esposo de la conocida actriz Kaley Cuoco, por su papel en la serie Task, de HBO Max.

Los más opcionados en los Emmy 2026

La gala de los Emmy, la noche más importante de la televisión estadounidense, trae a la comedia de terror La maldición de Widow’s Bay y al drama hospitalario The Pitt como favoritos.

Protagonizada por Matthew Rhys y creada por Katie Dippold, Widow’s Bay ya conquistó ocho estatuillas la semana pasada en los Emmys creativos, donde se entrega la mayor parte de los más de cien premios de la Academia de la Televisión.

Puede leer: ¿Se puede mezclar el terror con la comedia? Así lo hace la serie del momento: La maldición de Widow’s Bay

Ambientada en una ficticia isla maldita de la costa este de Estados Unidos, la temporada inaugural del programa se llevó el Emmy al mejor casting, además de varios premios técnicos en los Emmys creativos.

Esto coloca al éxito de Apple TV, con 19 nominaciones en total, como favorito a mejor comedia del año. Por otro lado, el drama médico The Pitt, la aclamada serie de HBO Max que sigue los angustiantes vaivenes de una sala de emergencias en Pensilvania, despunta en la categoría dramática.

El programa, al frente con 25 nominaciones, debutó el año pasado en la premiación con cinco estatuillas.

Lista de ganadores de los Premios Emmy

Matthew Rhys hizo historia al ganar dos premios en la noche en las categorías de actuación. FOTO Cortesía Getty
Matthew Rhys hizo historia al ganar dos premios en la noche en las categorías de actuación. FOTO Cortesía Getty

A medida que avanza la ceremonia, les contamos quiénes han sido los ganadores:
- Mejor actriz de reparto en una comedia: Kate O’Flynn por Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor actriz principal en comedia: Jean Smart por Hacks (HBO Max)
- Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Matthew Rhys por The beast in me (Netflix)
- Mejor actriz de reparto en serie dramática: Alisson Janey por The diplomat (Netflix)
- Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)
- Mejor reality: The traitors
- Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle por The Pitt (HBO)
- Mejor actor de reparto serie dramática: Tom Pelphrey por Task (HBO Max)
- Mejor actriz principal en miniserie o película para TV: Sally Field por Remarkably bright creatures (Criaturas luminosas) por Netflix.
- Mejor actor principal en serie de comedia: Matthew Rhys por Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor guion en una serie de comedia: Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor dirección de una serie dramática: Saul Metzsetien por Slow Horses (Apple TV)
- Mejor programa de variedades: The Late Show con Stephen Colbert
- Mejor dirección de una serie de comedia: Hiro Murai por Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor guion en serie dramática: Vince Gilligan por Pluribus (Apple TV)
- Mejor miniserie: Dtf. St. Louis (HBO Max)
- Mejor serie dramática: The Pitt (HBO Max)

La ceremonia también incluyó el premio humanitario Bob Hope para Michael J. Fox y un gran homenaje a Dolly Parton tras su fallecimiento el pasado 25 de agosto y un homenaje más a Catherine O’Hara quien falleció el 30 de enero de este año y que dio inicio al In memorian recordando a quienes partieron este año como los actores James Van Der Beek, Eric Dane, Hayden Panettiere, Sam Neill, Robert Duvall, Robert Carradine o el ejecutivo Ted Turner y el famoso productor Rob Reiner.

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