Premios Emmy: conozca en vivo todos los ganadores en la gala de la televisión con un colombiano nominado

A las 7:00 de la noche, hora colombiana, comenzó el show presentado por la actriz Mariska Hargitay, recordada en Colombia por su papel de Olivia en Law & Order.
Previo a la ceremonia, el colombiano Carlos-Manuel Vesg, nominado esta noche, habló con la transmisión oficial de todo lo que ha sido su viaje como Manousos Oviedo en Pluribus al final de la primera temporada: “Me parece fabuloso que lo que sucede entre mi personaje y el de Rhea es que no están de acuerdo, no se llevan bien, tienen que negociar, así como somos los humanos”. Contó además que llegó a la ceremonia con su papá, de 82 años.
Lastimosamente el premio no fue para él, en la categoría de Mejor actor de reparto en serie dramática, el ganador fue Tom Pelphrey, esposo de la conocida actriz Kaley Cuoco, por su papel en la serie Task, de HBO Max.