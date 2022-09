Fue durante la DIF London (Dream it fest por las siglas en inglés, o en español Fiesta de sueños) el pasado fin de semana, en la que Emilia Clarke compartió algunos recuerdos de su trabajo en Game of Thrones y sus pensamientos sobre el nuevo fenómeno House of the dragon.

Le puede interesar: ¿Quiénes se van y quiénes llegan en House of the dragon?

Para los nuevos seguidores de la serie, Clarke interpretó a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, de su familia se habló poco en el camino al trono de hierro, historia basada en los libros de George R. R. Martin y por ello y tras otro libro del mismo autor (Fuego y Sangre), que explora la vida de esta dinastía, fue que nació House of the dragon.

El nuevo fenómeno de HBO se sitúa 172 años antes de Daenerys, es decir, que los Targaryen que aparecen en la serie sí son sus ancestros, pero no llegan ni a trastatarabuelos, ella sería la novena generación de esos Targaryen que estamos viendo actualmente.