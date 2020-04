Sí, Diego Torres hizo de la esperanza un color

En televisión

Diego Torres y sus frases

“Es una alegría conectarme con los colombianos y meterme en sus casas todos los días. Es un país que quiero mucho, que siempre me trata con cariño, con amor, con respeto y saben que eso es mutuo y verdadero. No solo vengo a juzgar una gran voz, también quiero que ese participante o esos finalistas muestren la calidad humana que los colombianos tienen”.

“La diversidad de voces que tiene Colombia la vemos reflejada a través de los artistas que participan. Estoy aprendiendo mucho, si bien conozco bastante del país, sigo aprendiendo. ¡Qué diversidad de música, ritmos y fusiones las que tenemos en el continente!. Qué porro, champeta, vallenato, tango, salsa, merengue, guaracha. Estoy sorprendido y con la gran responsabilidad de juzgar ese talento siendo argentino”.

“A veces me toca ser estricto, alguien tiene que hacerlo. Estamos eligiendo una gran voz, pero en mi opinión un cantante no es solo eso, para eso pongo un disco en mi casa. Yo estoy mirando las personas, qué clase de ser humano hay en esa voz, si es auténtico, si es verdadero. Soy también actor y me doy cuenta si están fingiendo”.

“Estoy loco y emocionado con las fusiones porque lo que he visto me llama mucho la atención. Es que una misma canción vaya mutando de género y de voz. A mí me encanta hacer eso en la música. Me fascina agarrar una melodía y hacerla a mi manera, con un arreglo nuevo que a veces me queda bien y a veces no”.