Por Claudia Arango Holguín

No pasó ni una semana del estreno de House of the Dragon para que HBO decidiera extender a una temporada más la historia de la dinastía Targaryen. La Casa del Dragón, su nombre en español, se estrenó el domingo 21 de agosto por HBO Max y HBO con la mayor audiencia de una nueva serie original en la historia de HBO.

Este anuncio se da cuando aún faltan 9 episodios por estrenar (se verán en Colombia cada domingo a las 10:00 p.m.), pero la confianza en el equipo que está trabajando en la serie es completa por parte de HBO. Le puede interesar: Los genios detrás de House of the Dragon "Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver. Muchas gracias a George R.R. Martin, Ryan J. Condall y Miguel Sapochnik por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada", indicó Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

En el primer episodio se destacaron temas como la producción artística, las locaciones y el vestuario, además de las actuaciones, especialmente la de Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen. Smith habló en una rueda de prensa previa al estreno y en la que EL COLOMBIANO estuvo presente, que había mucho material para construir esta nueva serie, "teníamos el libro —que es una fuente maravillosa— y todos los 10 guiones y se trató de un proceso", contó que investigaron y trataron de entender lo que más pudieran del contexto y de este universo. Puede leer: Así serán los dragones en el trono de hierro "Lo que más me gusta de mi personaje, Daemon, es que es muy ambiguo, nada es blanco y negro, sino que hay una gran área gris en el centro, así que es muy interesante ahí que te permite llevarlo e inventar bastante". Este domingo 28 de agosto se estrenará el segundo capítulo y si no se ha enganchado con la serie o no entiende mucho del universo de Game of Thrones, puede escuchar el siguiente pódcast para llegar informado a lo que viene.