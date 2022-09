El cuarto episodio de House of the Dragon tuvo varias escenas de sexo que además de planearse entre los actores y la directora del capítulo, Clare Kilner, incluyeron a una coordinadora de intimidad.

Gracias a Lucia y al trabajo coordinado también con Considine, la actriz se sintió tranquila. En este caso no se mostraron partes íntimas, pero sí se debía simular una escena de sexo entre ambos personajes.

El cuarto episodio de House of de Dragon ¡alerta spoiler! Una de las escenas más complicadas que se vieron en la serie fue la relación sexual entre la reina Alicent Hightower (que debía además mostrar desagrado y fastidio) y el rey Viserys, personajes en los que notoriamente hay bastante diferencia de edad, pero además, la actriz que interpreta a Alicent, Emily Carey, tiene 19 años y Paddy Considine 49.

Los coordinadores de intimidad son los encargados de supervisar escenas sexuales, eróticas y desnudos en cine y TV.

Publicidad

La también coordinadora de intimidad Marci Liroff le explicó a EL COLOMBIANO, meses atrás, que este tipo de escenas se hablan con los actores y si alguno decide no hacerla hay que respetarlo y deberán, directores y guionistas, modificarlas.

Le puede interesar: ¿Ha visto a Alicent, de House of the Dragon, jalarse los cueros de los dedos? Es un trastorno

Se planea, se ensaya y se graba con todas las condiciones especificadas, es decir, se concreta qué se muestra, qué no, los planos que tendrá la escena, si hay besos o no, qué se toca y qué no, las prótesis o rellenos que cubren las partes íntimas de ambos actores y todos los movimientos.

Publicidad

En la página de la compañía que fundó la actriz y directora Miriam Lucia se explica que un coordinador de intimidad se encarga de evaluar los riesgos, diseñar la escena, ensayarla, estar en el set para supervisar que todo se haga bien y al final se hace un informe de posproducción.

Pero eso no es todo, su trabajo también incluye encontrar la solución de problemas que surjan en este tipo de escenas, que todo lo legal sea claro y haya un buen asesoramiento de producción y un diseño de procesos.​

Publicidad

Puede leer: Retos y desafíos de House of the Dragon en la voz de sus creadores

Este es un trabajo en el que todos los coordinadores de intimidad que ya están en series como Outlander, Bridgerton, Hightown, Sex Education, The Witcher o Euphoria asumen con la idea, además, de promover las mejores prácticas de la industria e impartir talleres de trabajo y cursos sobre este tema en las principales escuelas de teatro.

Carey precisó que fue gracias a la coordinadora de intimidad que pudo hablarlo todo y tenerlo claro, que no se sintió incómoda y que fue “un diálogo abierto”, según detalló a News Week.

“En la sala de ensayo fue de gran ayuda y en el set fue de gran ayuda. Sí, fue mucho más fácil de lo que pensé que sería”, dijo la joven actriz.